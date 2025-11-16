A través de una conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la marcha de la Generación Z terminó con decenas de policías heridos y 20 detenidos.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Camacho señaló que hubo quienes se manifestaron de forma pacífica, quienes se vieron afectados por un grupo violento.

Luego de la marcha de la Generación Z, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el saldo fue de 100 policías heridos, algunos atendidos en el lugar, más 20 detenidos.

A través de una conferencia de prensa sobre la marcha de la Generación Z, Pablo Camacho reveló que 60 policías heridos fueron atendidos en el sitio con lesiones menores y 40 de ellos fueron trasladados a hospitales.

“Tenemos 60 policías lesionados que fueron atendidos en el sitio con lesiones menores y 40 que fueron trasladados para recibir atención hospitalaria. 36 de ellos por contusiones, cortaduras y lesiones menores y 4 que reciben atención especializada por traumatismo y otras lesiones que no ponen en riesgo su vida” Pablo Camacho

Hasta el momento se detuvieron a 20 personas, quienes fueron presentadas al Ministerio Público para deslindar responsabilidades y realizar las investigaciones correspondientes.

Además Pablo Camacho informó la remisión de 20 personas más por faltas administrativas, acusados por lesiones, robo y otros delitos que ya se investigan.

Pablo Camacho resaltó que se tuvo un despliegue inicial de 800 elementos para cuidar la seguridad durante la marcha de la Generación Z.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un despliegue operativo inicial de 800 integrantes de la policía preventiva, la policía metropolitana, además de los elementos de la subsecretaria de control de tránsito, así como paramédicos de nuestro escuadrón de rescate y urgencias médicas” Pablo Camacho

Ante las acusaciones de violencia, Pablo Camacho aseguró que los elementos solo contaron con elementos para defenderse.

“Portaron únicamente equipo de protección personal compuesto por escudo, casco, rodilleras y coderas, así como algunos extintores para evitar posibles conatos de incendio” Pablo Camacho

Pablo Camacho lamentó que un grupo de personas encapuchadas opacó la protesta pacífica de la Generación Z

Lamentó que hubo grupos violentos que mancharon el objetivo de las personas que protestaron de manera pacífica, ya que también se contabilizaron al menos 20 civiles heridos.

Pablo Camacho destacó que hubo un grupo de personas encapuchadas que agredieron a la policía despojándolos de sus escudos y radios de comunicación.

Sin embargo, la policía logró replegar a este grupo quitándoles piedras, palos, martillos, cadenas y otros objetos que utilizaron para agredir a la policía.

“Un grupo de encapuchados comenzó a realizar actos violentos por lo que fue necesario incrementar la fuerza policial” Pablo Camacho

Pablo Camacho señaló que con ayuda de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX están trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito durante la marcha de la Generación Z.

El titular de la SSC aseguró que los elementos de la policía solo hicieron trabajos para contener y no reprimir a las personas que protestaron en la marcha de la Generación Z.