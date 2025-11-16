Tras Marcha Generación Z, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llama a mantener protestas pacíficas.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio su postura ante lo ocurrido en la Marcha de la Generación Z de este sábado 15 de noviembre.

Claudia Sheinbaum pide mantener protestas pacíficas después de la Marcha Generación Z

Durante la Asamblea de entrega de tarjetas de las Becas Benito Juárez, en Jonuta, Tabasco, Claudia Sheinbaum realizó un llamado a mantener protestas pacíficas, luego de la Marcha Generación Z.

Ante jóvenes estudiantes, Claudia Sheinbaum dijo “no a la violencia” como pasó en Marcha Generación Z e hizo un llamado a elegir la vía pacífica.

“Por eso hoy, que hubo una manifestación en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos no a la violencia. Si uno no está de acuerdo hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar. Siempre por la vía pacífica.” Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum también aprovechó la construcción de una universidad en Jonuta, Tabasco.

Esto para que los jóvenes tenga más oportunidades de realizar estudios de educación superior.

Marcha Generación Z deja 100 policías heridos y 20 detenidos

El saldo de la Marcha Generación Z fue 100 policías heridos y 20 detenidos, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

60 policías fueron atendidos en el lugar de la manifestación, ya que presentaban lesiones menores y 40 policías tuvieron que ser trasladados a hospitales para recibir atención médica.

36 de ellos por contusiones, cortaduras y lesiones menores, y 4 que reciben atención especializada por traumatismos y otras lesiones que no ponen en riesgo su vida, reveló Pablo Camacho.

Mediante un comunicado, Pablo Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que hubo personas que se manifestaron de forma pacífica.

Aunque lamentó que hayan existido grupos violentos que agredieron a la policía y realizaron actos constitutivos de delitos durante la marcha.