Un grupo de asistentes en la marcha de la Generación Z derribaron las vallas que resguardaban Palacio Nacional en Ciudad de México (CDMX) e ingresaron a la explanada protegida por elementos de seguridad.

Las vallas que integraban la barrera de seguridad por la marcha de la Generación Z frente a Palacio Nacional fueron desplegadas hacia la calle Pino Suárez y decenas de elementos de seguridad cubrieron la zona.

Manifestantes en marcha de la Generación Z derribaron vallas de Palacio Nacional

Luego del arribo de los manifestantes al Zócalo de CDMX por la marcha de la Generación Z, un grupo de los asistentes comenzaron a golpear y tratar de saltar las vallas frente a Palacio Nacional.

Después de varios intentos, los manifestantes lograron quitar dos de las vallas que cubrían Palacio Nacional, por lo que ingresaron a la zona resguardada y arrastraron las vallas para abrir la barrera de seguridad.

Elementos de seguridad cubrieron con sus escudos la zona de Palacio Nacional que quedó descubierta por los manifestantes de la Generación Z, que fueron replegados con polvo de extintores.

Las imágenes muestran que poco a poco el escudo de policías comenzó a extenderse por la plancha del Zócalo para replegar a los manifestantes de la marcha de la Generación Z.