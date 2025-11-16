La marcha de la Generación Z en México ha dado de qué hablar en todo el mundo, la muestra es la cobertura que hizo la BBC de Reino Unido al respecto de este evento.

En sus redes sociales, la BBC le dedicó una serie de fotos y menciones a la marcha de la Generación Z en México, contando algunos detalles.

Cobertura de la BBC de la marcha de la Generación Z

En su cuenta de Instagram, la BBC publicó una serie de fotos de la marcha de la Generación Z en México, destacando principalmente a los heridos durante la jornada.

La BBC reportó que fueron alrededor de 120 heridos en la marcha de la Generación Z en México, entre civiles y policías, esto luego del enfrentamiento que se dio en la plancha del Zócalo de la CDMX.

Mencionando también que la marcha se dio debido a los problemas de seguridad en México, así como a las políticas en esta materia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Contrastando que aunque la presidenta mantenga la mayoría en su aprobación, los asesinatos de alto perfil siguen ocurriendo en todo el país, destacando el caso de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre.

La BBC menciona las dudas acerca de la marcha de la Generación Z

Otra cosa que señala la cobertura de la BBC sobre la marcha de la Generación Z, son las dudas que hay sobre la legitimidad del movimiento.

La BBC hace mención de las palabras de Claudia Sheinbaum, quien asegura que la marcha de la Generación Z fue orquestada por grupos opositores, principalmente por gente de un ala política específica.

Algo que se ha venido mencionado desde que el grupo “Generación Z México” salió a la luz y convocó a la mencionada marcha que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre de 2025.

Además de la CDMX, la marcha de la Generación Z tuvo lugar en otras partes del país, aunque el movimiento más grande se dio en la capital.