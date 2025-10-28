CCH Oriente de la UNAM evacúa el plantel tras amenaza de bomba este 28 de octubre.

El Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente compartió un comunicado para informar la razón por la que se evacuó el plantel ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

UNAM evacúa el CCH Oriente tras amenaza de bomba

El CCH Oriente publicó en su comunicado que recibieron amenazas de bomba en el plantel.

Los rumores comenzaron a circular en redes sociales, por lo que las autoridades del CCH Oriente actuaron frente a la amenaza de bomba y decidieron suspender actividades.

“En virtud de que el día de hoy circularon amenazas de bomba en medios digitales, se desalojó el plantel como una medida de prevención para proteger la integridad física de la comunidad” Comunicado del CCH Oriente

CCH suspende actividades tras amanezca de bomba en el plantel (X/@cchoriente_unam)

Se realizó una inspección en las instalaciones del CCH Oriente para descartar cualquier artefacto explosivo.

El CCH Oriente expresó que en las siguientes horas informaría si se reanudaban las actividades o seguirían con otros protocolos de seguridad.

Hasta las 3:30 de la tarde del martes 28 de octubre, las actividades continuaban suspendidas en el CCH Oriente.

Por lo que el colegio exhortó a sus estudiantes a estar al pendiente de sus redes sociales para estar informados.

Alumnos de CCH Oriente marchan a CU por asesinato de Aideé

UNAM ha tenido más de 15 reportes de bomba en los últimos meses

Desde septiembre de 2025, la UNAM ha presentado más de 15 denuncias por alanzas falsas de bombas en diversas instalaciones de sus planteles.

Estos son algunas de las facultades, preparatorias y CCH afectadas por falsos reportes de bombas:

17 de septiembre: FES Zaragoza

18 de septiembre: Facultad de Economía

24 de septiembre: Prepa 6

30 de septiembre: Fes Cuatitlán

3 de octubre: Fes Iztacala

7 de octubre: Prepa 8

6 de octubre: Prepa 6

6 de octubre: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

9 de octubre: Prepa 8

20 de octubre: Prepa 7

21 de octubre: Instituto de Fisiología

23 de octubre: Facultad de Ciencias

28 de octubre: CCH Oriente