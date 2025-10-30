Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, hizo un llamado a la comunidad universitaria para regresar a las actividades presenciales, para lo cual también pidió no ceder ante amenazas.

“No permitamos que amenazas virtuales siembren temor en nuestras facultades y escuelas. Atendamos con responsabilidad los riesgos, tensemos nuestros protocolos de actuación y seguridad y regresemos a las actividades presenciales” Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM (Michelle Rojas)

Rector de la UNAM exhorta a regresar a actividades presenciales pese a amenazas virtuales

Ante las diversas amenazas que se han difundido en fechas recientes de manera virtual en contra de diversas facultades y escuelas de la UNAM, el rector, Leonardo Lomelí Vanegas pidió no ceder ante ellas.

Así lo planteó durante el acto de entrega del Premio Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, pues dijo que es necesario regresar a actividades presenciales.

Sobre ello, indicó que hay que hacer caso omiso a las amenazas virtuales que, advirtió, buscan sembrar el temor.

Por el contrario, exhortó a atender los riesgos de manera responsable y revisar los protocolos de seguridad.

El rector de la @UNAM_MX, Leonardo Lomelí Vanegas, hizo un llamado a la comunidad universitaria a no permitir que se siembre el temor y a regresar a clases presenciales. pic.twitter.com/xGgYG47xFz — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) October 29, 2025

En su mensaje, Leonardo Lomelí Vanegas también llamó a la comunidad universitaria a mantenerse unida para que a través del diálogo, se puedan resolver los problemas y mejorar las condiciones de estudio y de trabajo.

Finalmente, Leonardo Lomelí Vanegas llamó a no permitir que nadie prive a los estudiantes de sus espacios, de los que, resaltó, “el pueblo de México” les confió para realizar sus funciones primordiales.

Amenazas y violencia llevaron a escuelas de la UNAM a activar clases presenciales

En septiembre pasado, varias escuelas de la UNAM suspendieron las clases presenciales por amenazas difundidas en redes sociales, mensajes anónimos y avisos de bomba que generaron incertidumbre entre estudiantes y personal:

Facultad de Economía, en Ciudad Universitaria

Facultad de Derecho, en Ciudad Universitaria

Facultad de Química, en Ciudad Universitaria

Facultad de Arquitectura, en Ciudad Universitaria

Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza

CCH Sur

CCH Naucalpan

CCH Vallejo

Las amenazas incluyeron publicaciones con advertencias de agresión, mensajes en sanitarios y correos intimidatorios, lo que llevó a suspensiones preventivas en distintos planteles de la UNAM durante la segunda mitad de septiembre.

El caso más grave ocurrió en el CCH Sur, donde un alumno asesinó a un compañero al interior del plantel, por lo que se activaron las clases virtuales indefinidas mientras la comunidad estudiantil exige mayor seguridad y protocolos de actuación.

Hasta este miércoles 29 de octubre, el CCH Sur sigue sin clases presenciales, hecho por el cual el rector de la UNAM hizo un llamado a reanudar de una vez por todas las actividades presenciales y no ceder ante las amenazas.