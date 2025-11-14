Personal médico, pacientes y visitantes de un hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez fueron evacuados por presunta amenaza de bomba.

Este viernes 14 de noviembre se vivieron momentos muy tensos en el Hospital 5 de mayo en Tuxtla Gutiérrez luego de que fue evacuado por completo.

Se reporta la evacuación del hospital del IMSS por presunta amenaza de bomba

Alrededor de las 12:40 de la tarde de este viernes se dio a conocer que el Hospital General de Zona No. 2 conocido como IMSS 5 de mayo, había sido evacuado.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, el personal médico, pacientes y visitantes fueron desalojados por presunta amenaza de bomba.

Evacuación del hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez por presunta amenaza de bomba (@xevtfm / X )

Las personas evacuadas permanecen en las inmediaciones del hospital del IMSS a la espera de alguna indicación oficial.

Reportes señalan que esta situación ha generado cierre de calles y congestionamiento vehicular alrededor de hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez.

A través de las redes sociales se le ha recomendado a los automovilistas y peatones evitar la zona hasta que las autoridades se pronuncien de manera oficial sobre la situación.

Pacientes y personal de la clínica del IMSS 5 de Mayo fue desalojado de esta unidad, tras el reporte de una b0mb@ al interior del inmueble.



Autoridades continúan inspeccionando hospital del IMSS de Tuxtla Gutiérrez tras presunta amenaza de bomba

Elementos de seguridad estatal y federal acordonaron el hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez para prevenir cualquier incidente.

De acuerdo con Fuerza Informativa Azteca, las autoridades continúan inspeccionando las instalaciones, pero hasta el momento no hay más información al respecto.

Se mantendría restringido el acceso al hospital del IMSS de Tuxtla Gutiérrez como parte del protocolo de seguridad.

Se espera que pronto se puedan conocer más detalles sobre la naturaleza de la amenaza de bomba en el hospital de Tuxtla Gutiérrez.

Además, se prevé que en las próximas horas se confirme la reapertura del IMSS de Tuxtla Gutiérrez, así como el restablecimiento de sus servicios.