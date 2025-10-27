La muerte del aficionado de Cruz Azul que murió en Ciudad Universitaria presentó una fractura de cráneo, de acuerdo con varios reportes.
De acuerdo con el reportero, Antonio Nieto, uno de Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que detuvo al aficionado de Cruz Azul, tiene antecedentes penales.
Además, los detenidos por la muerte del aficionado de Cruz Azul afirman que “se les pasó la mano” y la seguridad de la UNAM reportó “desvanecimiento”.
En breve, más información…