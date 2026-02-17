El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente en CDMX entró en paro indefinido de labores, derivado del ataque que sufrió una alumna y por el cual exigen seguridad a las autoridades.

Con esta decisión, no habrá clases en el CCH Oriente hasta nuevo aviso, como se acordó tras asamblea que duró varias horas con las autoridades del plantel, con excepción de la directora.

Tal como se dio a conocer, los propios alumnos del CCH Oriente tomaron las instalaciones del plantel de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alrededor de las 19:00 horas.

CCH Oriente en paro indefinido: programan nueva asamblea y exigen presencia de directora

De momento, la UNAM y las autoridades del CCH Oriente no se han pronunciado sobre el paro indefinido, aunque se programó para el martes 17 de febrero una nueva asamblea con directivos.

Los alumnos del CCH Oriente exigen que en dicha asamblea se presente la directora del plantel de la UNAM, María Patricia García Pavón, quien estuvo ausente este lunes 16 de febrero.

La maestra María Patricia García Pavón explicó que tenía otros asuntos por atender y por los cuales no podía asistir a la asamblea, la cual se llevó a cabo en medio de tensiones entre directivos y estudiantes.

Los estudiantes también entregaron a las autoridades del CCH Oriente su pliego petitorio, en el cual se insta a mesas de diálogo.

Paro indefinido en CCH Oriente (Ulises Soriana vía X)

CCH Oriente se va a paro indefinido por ataque a alumna y balaceras en inmediaciones del plantel

Los estudiantes dieron a conocer que entre las razones por las cuales el CCH Oriente entró en paro indefinido está la inseguridad, como la balacera que ocurrió la noche del jueves 12 de febrero.

Al día siguiente, una alumna fue asaltada y agredida sexualmente; la estudiante apunta que ingresó al CCH Oriente tras el ataque, sin embargo y contrario al comunicado emitido, no recibió ayuda.

Sin embargo, las demandas por las cuales se fueron a paro indefinido no son recientes, ya que desde hace un año exigen a la UNAM la instalación de torniquetes para la seguridad de su comunidad.

Pese a esto, los estudiantes del CCH Oriente agregaron que la inseguridad en las inmediaciones del plantel ha aumentado en los últimos meses, por lo que exigen garantías de que regresarán a sus casas a salvo.