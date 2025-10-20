La tarde del lunes 20 de octubre, alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM cerraron Avenida Insurgentes, en ambas direcciones, a la altura de Eje 10 Sur.

Entre sus demandas, la comunidad estudiantil pide la destitución de su directora, la Dra. Mónica Cejudo Collera, quien asumió el cargo este 2025.

“El paro en la Facultad de Arquitectura surge ante el ambiente de presión y malos tratos que han tenido pérdidas humanas. Hoy se cerró Av. Insurgentes porque la directora se niega a dialogar. Exigimos empatía y cambios reales”. Alumna de la UNAM en X

Alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM señalan falta de diálogo con su directora

Alumnos de la Facultad de Arquitectura de UNAM señalan haber entregado un pliego petitorio para exigir mejoras en la institución en temas de salud mental.

Esto después de que el pasado 22 de septiembre, Jorge González, alumno de la Faculta de Arquitectura de la UNAM, se quitara la vida en la estación Copilco del Metro.

Desde entonces, alumnos revelaron que no es el primer caso de cuadro depresivo entre la comunidad estudiantil.

Ciudad Universitaria de la UNAM. (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Ahora, los jóvenes señalan que la directora se ha negado al diálogo durante las exigencias del pliego petitorio tras el caso de Jorge González.

Por lo que exigen la destitución de la Dra. Mónica Cejudo Collera tras no responder a las demandas de mejores condiciones dentro de la facultad y capacitar en temas de salud mental.

“¡No queremos una perdida más!“, se lee en redes sociales por parte de alumnos de las facultades de Ingeniería y Arquitectura de la UNAM.

Por su parte, la casa de estudios no ha emitido un comunicado respecto al cierre llevado a cabo por los alumnos.

Del mismo modo, se desconoce si la directora del plantel dará respuesta inmediata a las demandas.