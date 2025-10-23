En la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anoche, 22 de octubre se provocó enfrentamiento ante un paro de clases.

Hoy 23 de octubre la facultad de Contaduría y Administración de la UNAM amanece cerrada pese a que se había anunciado la reanudación de clases.

En las últimas semanas varias facultades y planteles de nivel medio superior de la UNAM se han visto envueltos en paros estudiantiles ante múltiples denuncias de seguridad, acoso y otros problemas, ahora la Facultad de Contaduría y Administración se registran nuevos conflictos.

Paro en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM; amanece cerrada

Apenas la semana pasada del 13 al 17 de octubre la facultad de Contaduría y Administración de la UNAM los estudiantes tuvieron sus clases en línea ante un posible paro por denuncias de seguridad y otros problemas.

Ahora como parte de la búsqueda de que las autoridades universitarias puedan resolver sus demandas, anoche 22 de octubre en una asamblea estudiantil se discutía si había un paro total de clases o no.

Lo anterior provocó un enfrentamiento entre gritos de estudiantes que aseguraban que no se iban a ir, y que aseguraban que ante una votación se había decidido el paro total de clases.

🚨Tensión esta noche en la Facultad de Contaduría y Administración de la @UNAM_MX

Un grupo de alumnos denuncia agresiones y acusa que no se respetó la votación que, aseguran, dio triunfo al paro total.

Horas antes, autoridades informaron que las clases seguirán presenciales. pic.twitter.com/cMU1SFyAGn — Laura Toribio (@LauraToribio2) October 23, 2025

Esto a pesar de que en un comunicado la facultad de Contaduría y Administración de la UNAM que anunciaba que sí habría clases ese mismo día del 22 de octubre.

Ante esta diferencia entre estudiantes y las autoridades de la facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, para hoy 23 de octubre, las instalaciones permanecen cerradas.

Lo que dejó a estudiantes, personal administrativo y docente afuera esperando quién les abriera las puertas de la facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.

Al momento se desconoce quienes o quién mantiene cerradas las instalaciones.