Nueva protesta en la UNAM: encapuchados toman la Facultad de Química

Encapuchados tomaron este martes 4 de noviembre de 2025 la Facultad de Química, marcando el inicio de una nueva protesta en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Lamentablemente, un grupo de encapuchados tomo nuestras instalaciones este martes” Facultad de Química de la UNAM

La Facultad de Química ha lamentado que la toma por parte de encapuchados se sume al hecho de que el semestre no concluyó en su totalidad a causa del paro por los recientes hechos de violencia en la UNAM.

Aunque la Facultad de Química reanudó clases presenciales desde el 3 de noviembre, los estudiantes rechazaron la medida, pues aseguraron que se sienten preocupados por su seguridad.

Las razones de las recientes protestas en la UNAM, según explica el comunicado oficial de la Facultad de Química, se debe al ataque que dejó un estudiante muerto en CCH Sur.

Se señala que, ante el temor que provocó esta situación, en la Facultad de Química se convocaron a clases en línea, además de reforzar la seguridad de las instalaciones con:

Más cámaras

Más botones de pánico

Más luminarias

Sin embargo, los alumnos de la Facultad de Química han denunciado que las autoridades no los han tomado en cuenta y que tampoco han garantizado la seguridad al interior del plantel.

Incluso, señalan haber sido blanco de amenazas por parte de una docente; “ojalá te desaparezcan”, habría dicho una profesora a una alumna durante la realización de la asamblea para discutir el paro.