Bertha Alcalde informó que la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) sigue investigando al hombre del video en el elevador por su presunta relación con el caso de Edith Guadalupe.

Pese a que las evidencias iniciales no sugieren que haya relación con el feminicidio de Edith Guadalupe, Bertha Alcalde aclaró que no se descarta ninguna línea de investigación en el caso.

La fiscal Bertha Alcalde señaló que el hombre ya fue contactado y afirmó que la mujer que lo acompañaba en ese momento del video mantiene una relación consensuada con él.

Fiscalía CDMX no descarta investigar a hombre del elevador en caso Edith Guadalupe (Michelle Rojas)

Fiscalía CDMX no descarta línea de investigación sobre hombre del elevador en caso Edith Guadalupe

En entrevista con López-Dóriga, la fiscal de CDMX dijo que es poco probable que el hombre del elevador esté directamente relacionado con el caso Edith Guadalupe, sin embargo, no se descarta.

La Fiscalía de CDMX determinó que Edith llegó al lugar cerca de las 4:40 p.m., mientras que el hombre ingresó al edificio después de las 9:00 p. m. de ese mismo día, por lo que no estuvo presente durante el crimen.

La teoría de la fiscalía indica que el feminicidio de Edith Guadalupe probablemente ocurrió entre las 4:23 p. m. y las 5:44 p. m., por lo que es “casi imposible” que el hombre del elevador sea el autor material.

A pesar de la discrepancia de horarios, la fiscal aseguró que se agotará esta línea para determinar si existe algún otro tipo de relación o participación, ya sea como autor intelectual o en el encubrimiento del crimen.