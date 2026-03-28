Este sábado 28 de marzo de 2026, previo al México vs Portugal la zona sur de la Ciudad de México se topa con bloqueos y protestas en Periférico Sur, así como en zonas aledañas al Estadio Banorte (antes Azteca).

Esto ante las protestas en contra la gentrificación y las obras del Mundial 2026, con cierres a la vialidad en carriles centrales a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) que incluyó una cascarita de futbol.

Bloqueos en contra de la gentrificación previo al México vs Portugal

Tal y como habían anunciado, la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones está llevando a cabo un bloqueo en Periférico Sur contra la gentrificación previo al México vs Portugal.

Por lo que el caos en las vialidades de las zonas aledañas al Estadio Banorte ya se intensifica en las calles por las protestas y los propios fans que se dirigen a la zona ante el encuentro amistoso de México vs Portugal.

Según los reportes, la protesta con bloqueo en Periférico Sur está siendo llevada por vecinos de la sociedad civil, así como estudiantes de la ENAH y donde elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SCC) han llegado a la zona para despejar las vialidades.

Bloquean Periférico Sur en CDMX contra la gentrificación previo al México vs Portugal (@HalconOnce)

Bloquean Periférico Sur en CDMX contra la gentrificación previo al México vs Portugal (@HalconOnce)

Vecinos y estudiantes contra la gentrificación bloquearon Periférico Sur

Un bloqueo contra la gentrificación sorprendió al Periférico Sur donde participaron vecinos y estudiantes previo al partido México vs Portugal.

El cual tras una negociación, lograron ser despejados hacia los carriles laterales, mientras los carriles centrales sirvieron para desfogar la circulación vehicular.

🔵Después de una negociación, los estudiantes de la ENAH se repliegan los carriles laterales del anillo periférico para continuar con su cascarita. Los carriles centrales de periférico sur a la altura de esta escuela quedan abiertos para el desfogue de la carga vial.



Ulises… pic.twitter.com/bQatNppOVp — Azucena Uresti (@azucenau) March 28, 2026

Además de que las protestas ocurren en el marco de la organización del Mundial de la FIFA 2026, pues según la denuncia, hay afectaciones en varias colonias cercanas al Estadio Banorte.

Pues previo al partido amistoso del Mundial 2026 a las 19 horas, la zona se ha encarecido con un aumento en los precios de la renta debido a la llegada de turistas y la gentrificación que ya afecta cada vez más a la CDMX ante la falta de regulaciones.

Asimismo, vecinos de las zonas cercanas al Estadio Banorte, también han denunciado una escasez de agua ante las construcciones en el recinto, afectando la vida diaria de quienes viven cerca.