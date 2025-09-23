La titular de la Fiscalía CDMX, Bertha Alcalde, explicó que la fuga de gas se originó por choque de pipa en Iztapalapa.

Bertha Alcalde ofreció más detalles periciales del choque de la pipa en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, la cual dejó 29 muertos, de acuerdo con la última actualización.

Bertha Alcalde asegura que la fuga de gas se originó por choque de pipa en Iztapalapa

Este 23 de septiembre, Bertha Alcalde presentó algunos avances de los análisis periciales del choque de la pipa de Gas Silza en Iztapalapa en puente La Concordia.

De acuerdo con la titular de la Fiscalía en CDMX:

“La fuga de gas ocurrió a través de una hendidura provocada por el impacto de la pipa contra una de las estructuras, de uno de los bloques de contención que delimitan las áreas de rodamiento, mismo que con el primer impacto del vehículo se desplazó de su lugar original." Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía en CDMX

La funcionaria habló durante la Inauguración de Tortillería Comunitaria de Maíz Nativo “Red Centli”.

Bertha Alcalde aseveró que siguen con la recopilación de entrevistas para acreditar la identidad de cada una de las víctimas.

La titular de la @FiscaliaCDMX, @BerthaAlcalde, señaló que a partir de los análisis periciales, se puede afirmar que la fuga de gas fue provocada por el impacto de la pipa contra una de las estructuras de uno de los bloques de contención que delimitan las áreas de rodamiento,… pic.twitter.com/YM7waCV6cI — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 23, 2025

Así como la integración de información y documentación para tener una estimación de los montos de reparación del daño provocado por choque de pipa en Iztapalapa.

Para ello, se han desplegado unidades móviles en hospitales donde hay más personas afectadas:

Hospital General Rubén Leñero

Instituto Nacional de Rehabilitación

Hospital General Magdalena de las Salinas

De igual manera, se asignó a las víctimas un enlace de la Fiscalía para comunicar e informar a los afectados sobre la investigación.

Los asesores jurídicos de la Fiscalía de CDMX, reportó Bertha Alcalde, han sostenido entrevistas con la mayoría de las víctimas.

Esto para ofrecerles servicios gratuitos de representación legal, el cual ha sido aceptado por la mayoría, aseguró Bertha Alcalde.

La titular de la Fiscalía también reiteró que hay una línea para las familias afectadas resuelvan sus dudas y mantengan comunicación con los asesores jurídicos.

El número es número es 55 46 09 44 32 y está disponible las 24/7.

Bertha María Alcalde Luján, nueva fiscal de CDMX (Fiscalía CDMX)

Bertha Alcalde revela que hay 2 víctimas del choque de pipa en Iztapalapa que no han sido identificadas

Durante su intervención, Bertha Alcalde reveló que hay 2 víctimas del choque de pipa en Iztapalapa que no han sido identificadas todavía.

Lamentablemente, la titular de la Fiscalía reportó que una está muerta y la otra víctima es una mujer se encuentra en “estado crítico”.

La persona que murió es un hombre con estas características:

De entre 40 y 50 años de edad

De 1.64 metros de altura

Complexión mediana

Cabello castaño corto

Piel morena clara

Nombre probable: Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López

El nombre fue brindado por la víctima de forma previa.

Respecto a la mujer que se encuentra en “estado crítico”, Bertha Alcalde mencionó que tiene entre 15 y 25 años de edad y respondería al nombre de Joana.