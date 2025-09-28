Murió Oscar Uriel García Rivera, la víctima 31 de la explosión de una pipa en Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX).

La madrugada del domingo 28 de septiembre reportaron desde la Secretaría de Salud de la CDMX una nueva actualización de cifras de muertos, hospitalizados y personas que ya fueron dadas de altas tras la explosión de una pipa de gas sobre el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

A menos de un mes de esta explosión, ya han muerto 31 personas a consecuencia de quemaduras en su cuerpo.

Muere Oscar Uriel García Rivera, la víctima 31 de la explosión en Iztapalapa

En el nuevo listado y actualización de víctimas mortales por la explosión en Iztapalapa, la Secretaría de Salud de la CDMX reveló que murió Oscar Uriel García Rivera.

La víctima mortal número 31, de las más de 90 que resultaron heridas ese día.

Detalles de la misma Secretaría de Salud indican que Oscar Uriel García Rivera, de 31 años de edad, estuvo internado en el Hospital General 20 de noviembre.

Por el momento, no hay más detalles de Oscar Uriel García Rivera, quién murió luego de más de 15 días de la tragedia de la explosión de la pipa en Iztapalapa; no se sabe cuál era su estado de salud en tanto luchó por su vida.

Mientras que en cifra de personas hospitalizadas, aún permanecen 13; entre ellas, la niña Jazlyn, quien está bajo observación médica en el Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas, Estados Unidos.

Al respecto de personas que ya fueron dadas de alta, la Secretaría de Salud de la CDMX indica que de estas ya suman 40 hasta su más reciente corte de cifras.

31 muertos por explosión en pipa en Iztapalapa (Secretaría de Salud de la CDMX)