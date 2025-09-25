Los sobrevivientes de la explosión en Iztapalapa del pasado 10 de septiembre podrían sufrir secuelas por quemaduras hasta 15 años más, según un médico cirujano especialista.

El médico Carlos Ruiz, consultado por FIA, reveló que los sobrevivientes de la explosión en Iztapalapa tendrán que seguir tratándose entre 10 y 15 años dependiendo de la gravedad.

Cabe mencionar que hasta hoy 24 de septiembre, se reportan 30 muertos por la explosión en Iztapalapa, además de que 15 personas siguen hospitalizadas y 39 ya han sido dadas de alta.

Víctimas de explosión Iztapalapa (Secretaría de Salud Pública CDMX)

A sobrevivientes de explosión en Iztapalapa les esperan largos tratamientos de hasta 15 años

De acuerdo con el médico Carlos Ruiz, los sobrevivientes de la explosión en Iztapalapa podrían necesitar tratamientos de entre 10 y 15 años, dependiendo de la gravedad de las quemaduras.

El especialista explicó que aquellas personas quemadas, pero que caminaban con normalidad tras el accidente, tienen afectaciones en terminaciones nerviosas.

Así, aunque los sobrevivientes hayan sido dados de alta, es necesario que se sigan tratando sus heridas para evitar infecciones, que a la vez generen otros problemas, además de que necesitarán asistencia psicológica para superar la tragedia.

Asimismo, el médico Carlos Ruiz comentó que la muerte por quemaduras muchas veces se da por un choque hipovolémico, que se genera por grave pérdida de sangre y líquidos, los que dificulta el bombeo del corazón.

Según el médico, las pronósticos de vida de los sobrevivientes de explosión en Iztapalapa dependen de diferentes factores:

Alcance de la quemadura

Profundidad de la quemadura

Tiempo de reacción ante la herida