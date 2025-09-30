La Fiscalía de Ciudad de México (CDMX) identificó a dos víctimas de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa y, según la información, una era del estado de Jalisco.

Hasta el lunes 29 de septiembre, se reportan 31 muertos por la explosión en Iztapalapa; de los cuales, dos víctimas, un hombre y una mujer, no habían sido identificados.

Sin embargo, la Fiscalía de CDMX informó que, gracias a la confrontación de huellas dactilares ya se logró identificar a las dos víctimas desconocidas.

El lunes 29 de septiembre, la Fiscalía de CDMX informó que ya se logró identificar a dos víctimas de la explosión en Iztapalapa y una de ellas era del estado de Jalisco; sus nombres son:

Laura Lorena Barrera de la Torre, identificada mediante huellas dactilares en el INE; sus familiares en Jalisco ya fueron localizados Gilberto Aarón León Méndez, identificado mediante huellas digitales del Sistema Penitenciario; aún no se han localizado a sus familiares

Víctimas de la explosión en Iztapalapa (Redes sociales)

Con la identificación de las dos víctimas desconocidas de la explosión de una pipa en Iztapalapa, la lista se ha actualizado y a continuación te la mostramos:

Gilberto Aarón León Méndez (47 años) Laura Lorena Barrera de la Torre (entre 15 y 25) Armando Antillón Chávez (45) Ana Daniela Barragán Ramírez (19) Juan Carlos Bonilla Sánchez (41) Misael Cano Rodriguez (39) Irving Uriel Carrillo Reyes (20) Carlos Iván Contreras Salinas (29) Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros (57) Eduardo Noé García Morales (sin datos) José Gabriel Hernández Méndez (17) Juan Antonio Hernández Betancourt (51) Jorge Islas Flores (50) Alicia Matías Teodoro (49) Juan Carlos Sánchez Blas (15) Jesús Joel Tovar García (40) Edgar Santiago Álvarez (51) Omar Alejandro García Escoesa (28) Oswaldo Gutiérrez Espinoza (30) Fernando Soto Munguía (34) Eduardo Romero Armas (30) Norma Chávez Ortega (50) Abril Díaz Castañeda (34) Jaime Javier Becerra Urieta (49) Giovani Martínez Llanos (17) María Salud Juaurrita Molina (35) Erick Vicente Acevedo Romero (33) Ricardo Corona Hernández (38) Adolfo Franco Madrigal, (36) Ali Yael González Aranda (18) Oscar Uriel García Rivera (31)

31 muertos por explosión en pipa en Iztapalapa (Secretaría de Salud de la CDMX)