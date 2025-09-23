A dos semanas de la tragedia en el Puente de la Concordia, los familiares de las víctimas de la explosión en Iztapalapa han denunciado “abusos y presiones” por parte de personal del gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Según declararon, los trabajadores les habrían exhortado a no dar declaraciones a medios de comunicación en torno a la explosión de la pipa de la gasera Silza, ocurrida el 10 de septiembre de 2025.

Los abusos también se habrían visto reflejados en la alteración al contenido de sus declaraciones ministeriales; “yo creo la empresa ya habló con ellos, nos están hostigando”, declararon familiares de víctimas de explosión en Iztapalapa.

Hacen memorial por víctimas de la explosión en Iztapalapa (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Abogado encargado del caso busca quedarse con el 20% de las indemnizaciones, denuncian familiares de víctimas de explosión en Iztapalapa

En medio del dolor por haber perdido a sus seres queridos, los familiares de los muertos de la explosión en Iztapalapa denunciaron que el abogado del caso busca quedarse con el 20% de sus indemnizaciones por reparación del daño.

Según señalan, el abogado enviado por las autoridades solicitó quedarse con esa parte a modo de “comisiones”, a pesar de que en un principio les habían comentado que el servicio sería gratuito.

Ante los abusos y presiones, los familiares de víctimas de explosión en Iztapalapa han callado la situación y se niegan a dar declaraciones sobre el estado actual de los hospitalizados.

Hasta el lunes 22 de septiembre de 2025, se tienen contabilizados 29 muertos, 16 hospitalizados y 39 personas dadas de alta por la explosión en el Puente de la Concordia.