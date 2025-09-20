En un nuevo reporte sobre la explosión en Iztapalapa, se ha confirmado el fallecimiento de Ricardo Hernández Corona.

La Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) informó que falleció Ricardo Corona Hernández quien es la víctima 27 por explosión en Iztapalapa

Asimismo, en el corte de su registro por la explosión en Iztapalapa aún hay 18 personas hospitalizadas y 39 dadas de alta.