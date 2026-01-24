Elementos de seguridad de la Ciudad de México (CDMX) habrían detenido a Benoni Fernández Rosas, organizador de rodadas y amigo de Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc.

A través de redes sociales, Carlos Jiménez, mejor conocido como el C4, informó sobre la detención de este sujeto, destacando que es un amigo más de Sandra Cuevas capturado.

Detienen a Benoni Fernández, organizador de la rodada y amigo de Sandra Cuevas (Captura de pantallla)

Benoni Fernández, amigo de Sandra Cuevas, habría sido detenido

De acuerdo con la información, Benoni Fernández Rosas es exreo del estado de Veracruz y se le vincula con la presunta venta de drogas en distintos puntos de la CDMX.

En septiembre de 2025 se difundieron imágenes de Sandra Cuevas junto a Benoni Fernández y se reveló que él era el organizador de la rodada en la que participó la exfuncionaria.

Los reportes indican que las autoridades de seguridad en CDMX tenían “en la mira” a Benoni Fernández y se le observaba en otros eventos con Sandra Cuevas, además de las rodadas.

Hasta el momento las autoridades de seguridad de la CDMX no han informado de manera oficial la detención de Benoni Fernández ni los cargos específicos por los que fue retenido.