La tarde del martes 11 de noviembre de 2025 se registró una balacera en Plaza San Jerónimo en la Ciudad de México (CDMX), que causó pánico entre los visitantes del centro comercial.

“Un custodio de una empresa de traslado de valores que se encontraba en el local, realizó dos detonaciones al techo, sin que se registraran personas lesionadas” SSC CDMX

De acuerdo con lo indicado en los reportes, fue cerca de las 19:00 horas que se desató la balacera en Plaza San Jerónimo, de la que se informó, fueron detonaciones de un custodio al percatarse del asalto contra una joyería.

Por el momento no hay detenidos por el robo a la joyería ante el que custodios de una camioneta de valores reaccionaron en Plaza San Jerónimo.

Se desata balacera en Plaza San Jerónimo por asalto a joyería

Una balacera en Plaza San Jerónimo en la CDMX que ocurrió debido al asalto en contra de una joyería, dejó momentos de pánico entre los visitantes del centro comercial.

Sobre lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX emitió una tarjeta informativa en el que confirmó que los impactos de arma de fuego ocurrieron por el asalto contra la joyería.

Asimismo, la dependencia resaltó que la balacera en Plaza San Jerónimo se trató de una maniobra que fue ejecutada por un custodio que disparó al techo para amedrentar a los ladrones.

En torno al asalto, la SSC CDMX indicó que fue cometido por varios sujetos que portaban capuchas, y de quienes se detalló, rompieron las vitrinas y sustrajeron varios objetos de valor de los que se desconoce el precio:

Relojes

Pulseras

Cadenas de oro

Balacera en Plaza San Jerónimo causó pánico entre visitantes

Momentos de pánico vivieron decenas de personas que se encontraban dentro de la Plaza San Jerónimo en la CDMX, debido a la balacera que se desató por el asalto a una joyería.

Testigos de los hechos narraron que se escucharon un par de detonaciones al interior del centro comercial que se ubica en la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que se desató el pánico entre los visitantes.

Además de los estruendos causados por los balazos, los civiles que estaban en el complejo comercial, se asustaron aún más debido a que se activaron las alarmas del recinto.

Sin embargo, la SSC CDMX resaltó en su comunicado que a pesar de los disparos que se realizaron durante la balacera en Plaza San Jerónimo, no se registró ninguna persona lesionada.

Por otro lado, se informó que como parte de las investigaciones ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona con el fin de identificar a los posibles responsables.