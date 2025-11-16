Una balacera en una carrera de caballos en el municipio de Parral, Chihuahua dejó al menos 7 muertos y varios heridos, en una primera cifra, lo que provocó una intensa movilización policiaca.

El pasado sábado 15 de noviembre, un enfrentamiento entre civiles sobre el Carril Santa Teresa en una carrera de caballos desató el pánico entre sus asistentes.

En redes sociales se puede ver el momento en el que mientras se desarrollaba la carrera de caballos y exhibición, múltiples detonaciones de armas de fuego provocaron que los asistentes huyeran despavoridos.

🔴Ataque armado en Parral, Chihuahua: Una agresión durante carreras de caballos en los carriles Santa Teresa dejó al menos seis personas fallecidas y once heridas.



De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado irrumpió en el evento y abrió fuego contra asistentes y… pic.twitter.com/OHMg75sJ7z — Azucena Uresti (@azucenau) November 16, 2025

Gobierno de Parral reporta 7 muertos y varios heridos tras balacera

Por órdenes de Salvador Calderón, alcalde de Parral, Chihuahua se pidió a la ciudadanía evitar el tránsito en carretera Parral–Jiménez tras la balacera en carrera de caballos, se informó en un comunicado del municipio.

Por ende, se implementó un operativo especial de vigilancia y prevención en todos los accesos carreteros a la ciudad de Parral.

Como parte de estas acciones, se estableció una coordinación inmediata entre:

Policía Estatal

Agencia Estatal de Investigaciones

Secretaría de la Defensa Nacional

Policía Municipal

Esto con el propósito de reforzar la presencia preventiva y resguardar los puntos de ingreso a la ciudad.

El despliegue ocurrió en los accesos provenientes de la Vía Corta, Jiménez, Matamoros y El Granillo, donde confluyen también las rutas de la región serrana, Santa Bárbara y San Francisco del Oro.

Estas medidas buscaron inhibir el ingreso de personas con posibles intenciones delictivas y fortalecer el orden en el municipio.

Además de que en una primera cifra reportaron al menos 6 muertos, la que más tarde incrementó a 7 personas sin vida, adicionalmente de varios heridos.

En otros reportes de medios, se indicó que esta balacera en Parral, Chihuahua inició tras una discusión entre civiles que estaban en la carrera de caballos, quienes estaban armados y comenzaron las detonaciones con armas de fuego.