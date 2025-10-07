La mañana de este lunes 6 de octubre, una persecución terminó en balacera en la Avenida de los Maestros, en el municipio Tlalnepantla, en el Estado de México; video circula en redes.

Pese a la balacera y el pánico que derivó en frente de la plaza Fashion Hall Tlalnepantla, se mencionó sólo un herido, quien sería el conductor de una unidad del transporte público.

Al respecto, el gobierno de Tlalnepantla emitió un comunicado en el que mencionan tanto la balacera como la persecución que derivó en, la cual no derivó en terceros heridos.

Video de la balacera en Avenida de los Maestros, Tlalnepantla, Estado de México que dejó un herido

A la altura de la avenida Gustavo Baz, se vio una balacera de parte de la policía municipal, quienes intentaron detener al conductor del transporte público en Tlalnepantla, Estado de México.

El video que circula en redes muestra parte de la balacera así como la unidad del transporte público involucrada, aunque testigos señalaron la posibilidad de que fuera un robo.

Asimismo, resuenan las sirenas de la policía de Tlalnepantla, junto con el pánico de los transeúntes quienes intentaron resguardarse ante la balcera, ya que eran aproximadamente las 8:00 horas de este lunes 6 de octubre.

El camión de pasajeros iba vacío como se observa en video, sin embargo, derivado de la balacera, un proyectil habría impactado en la ventana delantera.

BALACERA EN #TLALNEPANTLA



Policías de @Gob_Tlalne protagonizaron una balacera en av. Mario Colín justo frente a plaza Fashion Hall #Tlalnepantla.



Los disparos fueron para inmovilizar al operador de un camión de pasajeros. pic.twitter.com/3GM7csCdrg — REPORTINQUIETO 🇲🇽💫 (@REPORTINQUIETO) October 7, 2025

¿Qué pasó en avenida Mario Colín, Tlalnepantla, Estado de México? Policías perseguían a conductor alcoholizado

De acuerdo con lo revelado, el conductor de la Ruta 18 habría huido de los oficiales debido a que se encontraba conduciendo en estado alcoholizado e hizo caso omiso a la policía de Tlalnepantla.

Derivado de esto, se dio una persecución sobre avenida Mario Colín, Tlalnepantla, en donde impactó con varios vehículos y que finalizó después de que los elementos dispararan contra las llantas de la unidad.

Al respecto, las autoridades de Tlalnepantla dieron a conocer que el conductor resultó herido, por lo que fue atendido y detenido, puesto a disposición del Ministerio Público .