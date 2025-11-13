Fue encontrado sin vida el fotógrafo colombiano Jonathan Ortiz, en un departamento en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX), esto se sabe.

En el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero al 30 de septiembre de 2025, se registraron mil 115 homicidios en CDMX, 563 fueron dolosos.

Jonathan Ortiz Leal, fotógrafo colombiano fue encontrado muerto en Santa Fe, CDMX

Fue el periodista Antonio Nieto quien informó sobre la muerte del fotógrafo colombiano Jonathan Ortiz Leal, hallado este jueves 13 de noviembre en su habitación de un departamento en Santa Fe.

Sus familiares mencionaron que Jonathan Ortiz Leal se habría encerrado en su habitación y que tras esto perdieron comunicación, hecho que los compañeros del fotógrafo colombiano habrían confirmado.

Acorde con lo señalado, el fotógrafo de 34 años fue hallado desnudo, por lo que apuntan que habría estado acompañado; sin embargo, el cuerpo de Jonathan Ortiz Leal no presentaba signos de violencia.

La Fiscalía General de Justicia de CDMX ya abrió una carpeta de investigación, aunque se desconoce si fue por homicidio y, en consecuencia, si habría móvil por la muerte del fotógrafo.

De momento, la Cancillería de Colombia o el Consulado General no se han pronunciado por la muerte de Jonathan Ortiz Leal; la familia habría solicitado ayuda a la embajada en México para repatriar sus restos.