La tarde de hoy lunes 1 de diciembre de 2025 se registró una balacera en Plaza Arkana en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la cual dejó un saldo de dos muerto dentro de una lavandería.

De acuerdo con los reportes, un grupo de hombres armados ingresó a la lavandería que se encuentra en la planta baja de Plaza Arkana y dispararon en contra de un grupo de personas que se encontraba al interior.

Balacera en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli deja dos muertos y dos heridos al interior de una lavandería

La tarde de este lunes, un grupo de hombres armados provocó una balacera en Plaza Arkana, en Cuautitlán Izcalli, dejando como saldo dos personas muertas y al menos dos más heridas.

Los agresores habrían disparado al menos en 10 ocasiones, sin que hasta el momento se conozca el motivo de la agresión.

Lo anterior generó una fuerte movilización en la zona, a donde arribaron elementos de Protección Civil municipal para la atención de los heridos.

Asimismo, policías locales y del Estado de México cerraron parcialmente la Plaza Arkana, a la espera de elementos de la Fiscalía estatal.

Testigos señalaron que los agresores viajaban a bordo de una motocicleta, en la cual huyeron del lugar tras cometer la agresión, perdiéndose con rumbo hacia la carretera al estado de Querétaro.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenidos, en tanto se realizan labores de búsqueda con la intención de dar con los atacantes.