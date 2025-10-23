Una balacera en Monterrey provocó que una maestra resguardara a sus alumnos y los hiciera “recitar la tabla del ocho” para distraerlos del terrible momento.

El video de la maestra de Monterrey se volvió viral y conmovió a México por el delicadamente que tuvieron que vivir los menores.

Maestra hace que alumnos “reciten la tabla del ocho” durante balacera

El jueves 23 de octubre se registraron dos enfrentamientos entre Fuerzas civiles y delincuentes en la colonia Croc en Monterrey.

Una de las balaceras ocurrió cerca de una área escolar a las 8:00 de la mañana, cuando alumnos ya se encontraban en clases.

Alumnos de quinto años de primaria se encontraban en su salón cuando inició la balacera.

🔴 MAESTRA PROTEGE A SUS ALUMNOS EN PLENA BALACERA EN MONTERREY



En medio de un enfrentamiento en la colonia Croc, una maestra mantuvo la calma y pidió a sus alumnos recitar la tabla del ocho mientras afuera se escuchaban los disparos.



El hecho dejó un policía herido y un…

La profesora del curso, Elvira Sepúlveda, resguardó a sus alumnos; los colocó en el piso e hizo que recitaran la tabla del ocho para distraerlos de la situación.

“Quién me quiere decir, ahí donde están sin levantar la cabeza la tabla del ocho”, se escucha en el video.

En el video se escucha a otro maestro narrando que los balazos se escuchaban a unas cuadras de la escuela.

Minutos después de la balacera, las autoridades escolares de primarias y secundarias cercanas a la zona, decidieron darles la salida a los alumnos.

En el caso de otras escuelas, las detonaciones de arma de fuego se escucharon mientras padres dejaban a sus hijos, por lo que se resguardaron dentro de las instalaciones.

Video de alumnos “recitando la tabla del ocho” estremeció a las redes sociales

Los alumnos que aparecían en el video después de una balacera en Monterrey, generó comentarios en redes sociales.

Algunos usuarios recordaron la situación de violencia que se vivió en 2010, donde estudiantes también se tenían que resguardar en el piso por las balaceras.

Este video generó comentarios en redes sociales: “Una o ya dos generaciones de niños creciendo con violencia”.

La balacera en la colonia Croc dejó dos detenidos y un policía lesionado.