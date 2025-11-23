Un trabajador de limpieza de Plaza Arkana, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, murió mientras trabajaba.

El gobierno municipal compartió un comunicado para informar los detalles del accidente en Plaza Arkana.

¿Qué pasó en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli, Estado de México?

A través de un comunicado, las autoridades del municipio de Cuautitlán Izcalli, ubicado en el Estado de México, dieron a conocer la muerte de un trabajador de limpieza dentro de la Plaza Arkana.

El trabajador, que identificaron con el puesto de Ayudante General adscrito a la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, murió.

Esto, al quedar atrapado entre la góndola y la cabina de un camión compactador de basura en Plaza Arkana.

Muere trabajador de limpieza en Plaza Arkana, Cuautitlán Izcalli (Ayuntamiento de Cuautitlán I)

Cuando la autoridades acudieron a Plaza Arkana, lugar de los hechos, el trabajador de limpieza ya no contaba con signos vitales.

Es por eso que en el comunicado, el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli asegura que mantiene contacto con los familiares del trabajador de limpieza que murió en el centro comercial.

Con el propósito de brindar apoyo a sus seres queridos y seguir con los protocolos e investigaciones legales correspondientes tras la muerte del trabajador en Plaza Arkana, Cuautitlán Izcalli.