Autoridades reportan que balacera en el Eje 1 Norte de Ciudad de México (CDMX), frente al al mercado de Granadinas, dejó dos personas muertas y alarmó a los vecinos del barrio Tepito.

De acuerdo con la información, las dos personas recibieron disparos directos y hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, pero habría una tercera persona heridad, que fue trasladada a un hospital.

Información preliminar indica que los atacantes iban abordo de una motocicleta gris y dispararon contra un joven de 23 años de edad y otro hombre de 50 años de edad, se desconoce si eran comerciantes del sitio.

Dos muertos por balacera en Tepito.

Noticia en desarrollo...