Fue encontrado muerto el fotógrafo colombiano Jonathan Ortiz en un departamento de Santa Fe, Ciudad de México (CDMX).

Jonathan Ortiz es el tercer artista colombiano asesinado este año en México, ya que en meses recientes en la CDMX fueron vistos por última vez B-King y Regio Clown, asesinados en el Estado de México.

¿Quién era Jonathan Ortiz? Fotógrafo colombiano encontrado muerto en Santa Fe, CDMX

Jonathan Antonio Ortiz Leal era un fotógrafo colombiano radicado en México desde hace varios años, aunque su trabajo no era único del país, como destaca su perfil de LinkedIn.

Y es que Jonathan Ortiz Leal fue el fundador de Jonaorle dedicada a la fotografía, como destaca la página de internet, con un enfoque “en las características inherentes del cuerpo”.

Aunado de sus redes sociales, en donde comenzó su éxito según sus palabras, presentaba su trabajo en la página Pexels y mantenía 188 millones de vistas, aunque sus fotografías son previas a 2019.

¿Qué edad tenía Jonathan Ortiz?

Nació en Santa Marta, Colombia y acorde con medios de comunicación, Jonathan Ortiz tenía 34 años al momento de su muerte.

¿Jonathan Ortiz era casado?

Se desconoce si Jonathan Ortiz tenía pareja.

¿Jonathan Ortiz tenía hijos?

Pese a que en sus redes sociales no hacía mención de su vida privada, se presume que Jonathan Ortiz no tendría hijos.

¿Qué estudió Jonathan Ortiz?

En su perfil de LinkedIn, Jonathan Ortiz Leal no menciona información sobre su trayectoria escolar.

¿En qué trabajó Jonathan Ortiz?

Sin embargo, Jonathan Ortiz Leal sí destaca tanto en redes como en su página de internet que habría comenzado con la fotografía desde muy joven colaborando con agencias de Colombia.

Y describía su trabajo como “lujo contemporáneo” ya que retrataba su entorno de alta exclusividad, en el que se encontraban modelos, celebridades e influencers, una de ellas Karely Ruiz.

También menciona que ha trabajado en ciudades como Panamá, París y además de CDMX, Cancún y Tulum, además de que fue desarrollador de filtros de Facebook e Instagram.

Jonathan Ortiz fue hallado muerto en Santa Fe, CDMX; esto se sabe

La mañana de este jueves 13 de noviembre fue encontrado el cuerpo de Jonathan Ortiz en el que sería su departamento de Santa Fe, CDMX, como informó el periodista Santiago Nieto.

Acorde con sus familiares, el cuerpo de Jonathan Ortiz no presentaba signos de violencia, sin embargo se menciona que por las condiciones habría estado con alguien más.

Añaden que Jonathan Ortiz Leal se habría encerrado en su habitación y fue cuando perdieron comunicación con él tras varias horas; sus compañeros lo encontraron muerto.