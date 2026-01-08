Wendy Leyva Ferrer, pareja de Roberto Hernández, motociclista atropellado en Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX) llama a los testigos a declarar.

“Nada más una cosa, sí quiero pedirles a los testigos por favor que se acerquen para que den su declaración y esto se pueda solucionar lo más pronto” Wendy Leyva Ferrer, pareja de Roberto Hernández

En entrevista con ADN 40, Wendy Leyva Ferrer, pareja de Roberto Hernández dio a conocer más detalles del atropellamiento del motociclista ocurrido en Periférico Oriente y Eje 6 Sur en Iztapalapa por un automóvil particular.

Mismo hecho que quedó captado en diferentes videos que se hicieron virales en redes sociales.

Con en estas imágenes se pudieron identificar las placas del automóvil de la marca Honda City, que atropelló al motociclista y que permitieron dar con Gaby Gómez Córdoba como la presunta responsable de estos hechos.

Pareja de Roberto Hernández, motociclista atropellado en Iztapalapa, llama a testigos a declarar

En esta entrevista Wendy Leyva Ferrer, pareja de Roberto Hernández, motociclista atropellado en Iztapalapa hizo un llamado a los testigos de este hecho delictivo a declarar.

Cabe recordar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación en torno a este hecho bajo el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo.

Mientras que se prepara una orden de aprehensión en contra de Gaby Gómez Córdoba.

Pareja de Roberto Hernández, motociclista atropellado quería que lo ayudaran

A ocurrir este hecho de tránsito que tuvo un seguimiento de otros automovilistas y vecinos, Wendy Leyva Ferrer, pareja de Roberto Hernández, dijo en entrevista que le hubiera gustado que las personas que presenciaron este delito lo hubieran ayudado.

“Yo hubiera querido que alguien la detuviera el carro para que no siguieran, no le hubiera quitado la vida.” Wendy Leyva Ferrer, pareja de Roberto Hernández

Por ahora se sabe que después del atropellamiento, el cuerpo de Roberto Hernández quedó debajo el automóvil Honda City color azul, el cual fue arrastrado cerca de dos kilómetros sin que alguna autoridad lo detuviera.

Atropellamiento en Iztapalapa: pareja de la víctima confirma ubicación de módulo de policía

También en esta entrevista Wendy Leyva Ferrer, pareja de Roberto Hernández confirmó la ubicación de un módulo de policía que estaba cercano al lugar en el que ocurrió este siniestro.

Se trata de la estación de policía “Luis Méndez”, ubicada debajo del puente del Eje 6 Sur, en Iztapalapa, que esta “a la vuelta” del sitio del atropellamiento de Roberto.

“Las autoridades justo en ese tramo a la vuelta hay un módulo. Me sorprende que no hubiera ninguna autoridad, incluso en el camino porque ese camino era de todos los días de los dos, de ida y de regreso, todos los días” Wendy Leyva Ferrer, pareja de Roberto Hernández

Atropellan a motociclista de Iztapalapa junto a estación Luis Méndez (Especial)

Incluso narró que cuando inició la búsqueda de su pareja al enterarse del accidente “el módulo estaba totalmente apagado” y que “no había ningún policía” bajo su cargo.

“No, no estaban, cuando yo inicié su búsqueda cuando me enteré el módulo estaba totalmente apagado. No había ningún policía, el único policía que me auxilió fue uno que me encontré cuando regresaba para buscar a donde, porque iba a regresar a la Fiscalía de Cabeza de Juárez, pero me encontré a un policía, ya lo ví lo abordé y ya me dijo permítame hacer llamadas porque sí yo estuve en el lugar pero tengo conocimiento” Wendy Leyva Ferrer, pareja de Roberto Hernández

Por lo que expone la falta de las autoridades capitalinas en el lugar donde Roberto fue embestido por este automóvil particular.