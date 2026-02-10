La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) informó la detención de Gaby Gómez en Oaxaca, acusada de “homicidio calificado” tras arrollar a un motociclista en Iztapalapa.

Los hechos sucedieron el 3 de enero en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente, en la CDMX, donde Gaby Gómez impactó al motociclista y siguió su marcha arrollándolo por varios metros hasta su muerte.

Enfermera que arrolló a motociclista en CDMX ya fue detenida

La FGJ de la CDMX informó que la madrugada del 10 de febrero, la enfermera Gaby Gómez fue detenida en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo en Oaxaca, acusada de homicidio culposo.

A poco más de un mes de que el video de Gaby Gómez arrastrando al motociclista fuera viralizado, la FGJ confirmó su detención.

FGJ de la CDMX confirma detención de Gaby Gómez tras arrollar a motociclista. (fgjcdmx)

Tras su ubicación en Oaxaca, Gaby Gómez fue aprehendida luego de que se le leyeron sus derechos y se le informó su detención por presunto homicidio calificado. Enseguida, fue trasladada a la CDMX debido a que el delito se cometió en Iztapalapa.

Según los detalles, Gaby Gómez fue trasladada el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla donde comenzará su proceso legal.

El hecho se logró el trabajo en conjunto con la Policía de Investigación (PDI), la FGJ de la CDMX y la FGJ del estado de Oaxaca con un traslado que inició la noche del 9 de febrero.

Gaby Gómez es detenida en Oaxaca tras arrollar a motociclista en Iztapalapa. (Especial)

Así fue la detención de Gaby Gómez en Oaxaca

La mujer que arolló al motociclista Roberto Hernández en Iztapalapa, Gaby Gómez, ya fue detenida con video de evidencia.

El reportero Carlos Jiménez compartió el video del momento donde a Gómez se le leen sus derechos y se le informa que está acusada de “homicidio calificado”.