Elementos de la Fiscalía General del Estado de México cateó la casa de la enfermera identificada como Gaby Gómez, quien atropelló a un motociclista de 52 años en Iztapalapa.

Así lo compartió el periodista Carlos Jiménez, quien resaltó que los elementos de la Fiscalía del Estado de México tiró la puerta de su vivienda, ubicada en Chimalhuacán.

Gaby Gómez atropelló a Roberto Hernández y lo arrastró por varios metros debajo de su auto, donde perdió la vida.

Video del cateo a casa de enfermera que atropelló a motociclista en Iztapalapa

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que se cateó el domicilio en Chimalhuacán de Gaby Gómez, enfermera que atropelló a Roberto Hernández en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

CATEAN CASA, en BUSCA de la ENFERMERA q ARROLLÓ, ARRASTRÓ y MATÓ a ROBERTO

Así tumbaron la puerta y se metieron, agentes de @FiscaliaEdomex

Es una casa en #Chimalhuacán

Buscaban a GABY GÓMEZ.

Solo hallaron a su prima.

Dijo q LA TIPA SIGUE HUYENDO.@FiscaliaCDMX sigue tras ella. pic.twitter.com/1PI1mhHBzo — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 26, 2026

En el operativo se puede ver a varios elementos derribar la puerta del inmueble, donde no se logró localizar a la enfermera; sin embargo, se ubicó a un familiar, una mujer que refirió ser su prima.

Según el periodista, la prima de Gaby Gómez informó a los elementos que la enfermera no había estado ahí y que “seguía huyendo” tras el hecho captado en diferentes videos.

A pesar de que no se ha logrado su detención, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX continúa con la búsqueda de la enfermera señalada por su probable responsabilidad en la muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa.

Pesa sobre Gaby Gómez una orden de aprehensión por homicidio

Gaby Gómez, enfermera con maestría en Administración de Hospitales, tiene una orden de aprehensión activa en su contra por el delito de homicidio calificado.

Esto por el homicidio de Roberto Hernández, motociclista de 52 años de edad, mientras circulaba en la alcaldía Iztapalapa .