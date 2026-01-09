En medio de las investigaciones que realizan las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), los familiares de Gaby Gómez Córdoba huyeron a Estados Unidos, asegura el periodista C4 Jiménez.

De acuerdo con la información publicada por el reportero, el hermano, la pareja y la hija de la mujer que atropelló, arrastró y mató a Roberto en Iztapalapa, ya no se encuentran en México.

C4 Jiménez reporta que 3 familiares de Gaby Gómez Córdoba huyeron

A menos de una semana de que Gaby Gómez Córdoba arrastró y mató en calles de la alcaldía Iztapalapa a Roberto, los familiares de la mujer ya habrían huido a Estados Unidos.

Por medio de sus redes sociales, el periodista C4 Jiménez compartió un mensaje en el que aseveró que 3 integrantes de la familia de la responsable de los hechos, habrían huido de sus casas:

Elliot, su pareja

Ingrid, su hija

David Gómez, su hermano

Al respecto, el periodista asevera que de las tres personas, se contaría con evidencia de que David Gómez salió de México, mientras que en el caso de su pareja e hija, solo no están ubicables.

El reporte sobre la supuesta huida de los familiares de Gaby Gómez Córdoba, se mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) siguen buscando a la mujer.

Fiscalía de la CDMX busca a Gaby Gómez Córdoba por atropellar y arrastrar a motociclista en Iztapalapa (Michelle rojas)

Cronología del homicidio cometido por Gaby Gómez Córdoba

El homicidio de Roberto cometido por Gaby Gómez Córdoba en Iztapalapa, ha generado conmoción e indignación, así como exigencias de justicia por los hechos ocurridos tras la difusión del video: