En medio de las investigaciones que realizan las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), los familiares de Gaby Gómez Córdoba huyeron a Estados Unidos, asegura el periodista C4 Jiménez.
De acuerdo con la información publicada por el reportero, el hermano, la pareja y la hija de la mujer que atropelló, arrastró y mató a Roberto en Iztapalapa, ya no se encuentran en México.
C4 Jiménez reporta que 3 familiares de Gaby Gómez Córdoba huyeron
A menos de una semana de que Gaby Gómez Córdoba arrastró y mató en calles de la alcaldía Iztapalapa a Roberto, los familiares de la mujer ya habrían huido a Estados Unidos.
Por medio de sus redes sociales, el periodista C4 Jiménez compartió un mensaje en el que aseveró que 3 integrantes de la familia de la responsable de los hechos, habrían huido de sus casas:
- Elliot, su pareja
- Ingrid, su hija
- David Gómez, su hermano
Al respecto, el periodista asevera que de las tres personas, se contaría con evidencia de que David Gómez salió de México, mientras que en el caso de su pareja e hija, solo no están ubicables.
El reporte sobre la supuesta huida de los familiares de Gaby Gómez Córdoba, se mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) siguen buscando a la mujer.
Cronología del homicidio cometido por Gaby Gómez Córdoba
El homicidio de Roberto cometido por Gaby Gómez Córdoba en Iztapalapa, ha generado conmoción e indignación, así como exigencias de justicia por los hechos ocurridos tras la difusión del video:
- 3 de enero de 2026: Roberto Hernández, repartidor de 52 años, fue atropellado en la colonia Constitución de 1917, Iztapalapa, por un automóvil Honda City azul; la conductora Gaby Gómez Córdoba lo arrastró más de dos kilómetros
- 4 de enero de 2026: El video del caso comenzó a difundirse en redes y medios, generando indignación y exigencias de justicia
- 5 de enero de 2026: Autoridades localizaron el vehículo responsable en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México
- 6 de enero de 2026: Familiares y vecinos velaron a Roberto en Iztapalapa y se realizaron protestas y manifestaciones públicas para exigir justicia
- 7 de enero de 2026: Roberto fue sepultado en el Panteón Civil de San Lorenzo en medio de llamados a la FGJ para esclarecer el caso
- 8 de enero de 2026: La FGJ informó que continúa la investigación para ubicar a Gaby Gómez Córdoba