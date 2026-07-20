El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) realiza un bloqueo en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional por la detención de su líder Jesús Plácido Galindo.

CIPOG-EZ junto con el Congreso Nacional Indígena, acusan que en la detención de Jesús Plácido Galindo se le trató “de manera violenta”, argumentando que él solo es un luchador social.

Exigen la liberación de Jesús Plácido Galindo con bloqueo en Acapulco-Pinotepa Nacional

El 17 de julio de 2023, el líder de CIPOG-EZ, Jesús Plácido Galindo, fue detenido en San Marcos, Guerrero, bajo las acusaciones de estár vinculado con grupos delictivos.

Ante ello, hoy 20 de julio, el CIPOG-EZ junto con el Congreso Nacional Indígena, y otras organizaciones, bloquearon la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, exigiendo su liberación.

Bloquean Acapulco-Pinotepa Nacional exigiendo la liberación de Jesús Plácido Galindo. (Facebook/CIPOGEZ)

Asimismo, exigen el “fin de la guerra” del gobierno “contra los pueblos de Guerrero”.

Cipog-EZ exige la liberación de Jesús Plácido Galindo. (Facebook/CIPOGEZ)

Según un pliego petitorio firmado por las organizaciones indígenas en Guerrero, la detención de Jesús Plácido Galindo fue “de manera violenta”, con acusaciones que son falsas.

“Fue detenido de manera violenta, como si se tratara de un delincuente, cuando en realidad es un luchador social que ha dedicado su vida a la defensa de la democracia comunitaria, la justicia social y la dignidad de los pueblos”. CIPOG-EZ

Ante ello, acusan que es “criminalización” la detención de Jesús Plácido Galindo, por lo que acusan que si algo le sucede a su líder será culpa del Estado.

Bloquean Acapulco-Pinotepa Nacional exigiendo la liberación de Jesús Plácido Galindo. (Facebook/CIPOGEZ)

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Jesús Plácido Galindo tendría vínculos con “Los Rojos” y “Los Tlacos” en Guerrero, dos grupos criminales que comandan la zona con narcotráfico, extorsión y control de tierras.