Por primera vez en casi un siglo de historia, la FIFA entregará anillos de campeón al ganador del Mundial 2026.

Este nuevo premio del Mundial 2026 fue anunciado por la FIFA el 16 de julio, siendo algo similar a lo que sucede en las ligas profesionales de Estados Unidos como la NFL, NBA y MLB.

¿Cómo será el anillo de campeón que entregará la FIFA en el Mundial 2026?

La FIFA presentó el diseño del anillo del campeón del Mundial 2026, el cual tendrá el trofeo de la Copa del Mundo en un costado y la identidad de la selección ganadora en el otro.

Si bien no se mencionó, todo indica que el anillo de campeón del Mundial 2026 de la FIFA contará con incrustaciones de diamantes y zafiros.

Anillo Campeón Mundial 2026 (FIFA)

El premio se entregará al finalizar el partido, el capitán y el director técnico recibirán un anillo provisional; posteriormente, se fabricarán las piezas a la medida de cada integrante.

La FIFA producirá un total de 2026 anillos numerados, cada uno con su respectivo certificado de autenticidad.

Del total, 30 anillos se destinarán al plantel y cuerpo técnico campeón, mientras que las 1996 piezas restantes se pondrán a la venta en la tienda oficial de la FIFA. El precio no ha sido revelado.

Anillo Campeón Mundial 2026 (FIFA)

El anillo de campeón del Mundial 2026 representa un cambio cultural en la FIFA

Aficionados y analistas señalan que la implementación de los anillos de campeón de la FIFA, es un reflejo directo de la influencia comercial de Estados Unidos en esta edición del Mundial 2026.

El anillo de campeón de la FIFA se suma a otras estrategias tomadas en este Mundial 2026 como los espectáculos de medio tiempo, experiencias VIP, y las polémicas “pausas de hidratación”.

La tradición de joyería deportiva en Estados Unidos se remonta a 1893 con el Montreal Hockey Club, pero fue el béisbol en 1922 el que la estandarizó como un reconocimiento oficial.

En la actualidad, estas piezas han evolucionado hasta ser objetos de culto elaborados con oro y diamantes, cuyo valor puede superar los 50 mil dólares por unidad.