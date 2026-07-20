Refugio Franciscano señala a fundación de enviar a un grupo armado e irrumpir en su predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

El lunes 20 de julio el Refugio Franciscano compartió un comunicado para denunciar la irrupción de sujetos armados a su predio, donde hubo daños materiales y robo.

La organización acusa a Fundación Hanhenbeck de ser los responsables del ingreso a su predio y de provocar daños que retrasan la reubicación de 300 perros.

Refugio Franciscano denuncia a grupo armado por irrumpir en su predio

Los hechos se registraron a las 3:00 a.m. del lunes 19 de julio, cuando sujetos armados irrumpieron en el predio del Refugio Franciscano.

La organización acusa a los presuntos delincuentes de secuestrar a uno de sus colaboradores identificado como Javier, a quien le robaron una pantalla, su celular y lo intimidaron.

Refugio Franciscano acusa irrupción a su predio en Cuajimalpa (X/@Ref_Franciscano)

El grupo armado comenzó a demoler parte del Refugio Franciscano con ayuda de mazos, sierras y cortadoras eléctricas, destruyendo gran parte del recinto.

Los delincuentes abandonaron el lugar cuando escucharon el arribo de la policía y no hubo detenidos.

Refugio Franciscano menciona que este grupo de personas llevaba armas, herramientas, comida y bolsas de dormir, por lo que su intención era quedar en el lugar.

Refugio Franciscano señala a fundación de provocar daños en su predio

El Refugio Franciscano mantiene un pleito por el predio en el que están instalados con la Fundación Hanhenbeck.

La organización menciona que las 20 personas que irrumpieron en su espacio fueron enviados por esta fundación e incluso mencionan que tienen pruebas de este.

Refugio Franciscano refiere en su comunicado que encontraron cajas con el nombre de una persona relacionada con Fundación Hanhenbeck.

Antes esta situación, Refugio Franciscano exige a las autoridades que esclarezcan el caso.

La irrupción al predio del Refugio Franciscano complica la reubicación de 300 perros al albergue, el cual presentó daños en sus instalaciones.

La Fundación Hanhenbeck asegura que el predio donde se ubica Refugio Franciscano fue un préstamo verbal, por lo que aseguran que es parte de su propiedad.