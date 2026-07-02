Elementos de seguridad de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a seis personas luego de los actos de violencia registrados afuera del Estadio Banorte por la victoria de México frente a la selección de Ecuador.

De acuerdo con la información, la detención se dio luego de que seis sujetos protagonizaron una riña afuera de las inmediaciones del Estadio Banorte. Uno de ellos se encontraba armado y disparando al aire.

Detienen a seis hombres por violencia afuera del Estadio Banorte tras el México vs Ecuador

Seis hombres fueron detenidos por elementos de seguridad luego de los hechos violentos registrados afuera de las inmediaciones del Estadio Banorte, tras el encuentro entre México vs Ecuador.

Detienen a seis hombres por violencia afuera del Estadio Banorte tras el México vs Ecuador (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Pese a que no se detalló cómo fue que se desató la riña entre seis sujetos, se informó que uno de ellos portaba un arma de fuego e, incluso, lanzó disparos al aire durante el altercado.

Hasta el momento, las autoridades de CDMX no han dado a conocer más detalles y se desconoce la situación jurídica de los seis detenidos. El operativo de seguridad habría dejado más arrestos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también informó sobre la detención de 20 personas, presuntamente ligadas a la reventa de boletos para el México vs Ecuador, así como a la posesión de acreditaciones falsas.

Según el comunicado de la SSC, 17 de estas personas fueron presentadas ante un juez cívico para definir su sanción, mientras que tres fueron puestas a disposición de un ministerio público.