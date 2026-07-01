La agresión de una mexicana contra dos aficionados ecuatorianos durante el México vs Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026, quedó registrada en video.

En redes sociales circula la grabación que muestra a dos aficionados de Ecuador caminando por uno de los pasillos del Estadio Banorte, cuando de pronto una mujer les arroja cerveza y aprovechando que estaba detrás de ellos corre para reunirse con sus acompañantes.

Los hombres buscan a su atacante y comienzan a reclamar, pero la mujer que se cubre con un impermeable transparente y finge no darse cuenta de lo que está ocurriendo, sus acompañantes tampoco hacen algo al respecto.

Aficionados que presenciaron la agresión, intentan calmar a los ecuatorianos, lo que evita que la situación escale.

Acá el momento:

Piden sanción para aficionada mexicana

La agresión de la mujer hacia los aficionados ecuatorianos no desató una pelea y tampoco hirió a nadie, sin embargo, mexicanos están expresando indignación y molestia por lo ocurrido.

Vía redes sociales, mexicanos aseguran que la mujer no representa al país, el cual destaca por su amabilidad y respeto hacia extranjeros que llegan de visita.

Asimismo, se exige que la mujer sea sancionada por su comportamiento en el marco del Mundial 2026.

“Que grosera, eh. Hagámosla famosa también, que no se confunda la goei”, “Botón pa vetar a esa morra”, “un acto súper indignante. Ella no nos representa a los mexicanos”, expresan.

Así como se está pidiendo cualquier tipo de información que permita identificar a la mujer que debe disculparse y además ser sancionada por discriminación.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer que llevaba una gorra negra, cabello suelto que le cubría parte de la cara y que usó el impermeable transparente para taparse tras arrojar la cerveza.