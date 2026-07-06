Luego de que México concluyó su participación en el Mundial 2026, la jefa de gobierno Clara Brugada presentó un balance sobre el FIFA Fan Fest y las celebraciones que se realizaron en la CDMX.

Clara Brugada aseguró que la CDMX fue la mejor sede del Mundial 2026 y reafirmó su compromiso de mantener estas acciones durante las etapas finales del torneo.

Clara Brugada: 1.3 millones de aficionados disfrutaron del último partido de México en el Mundial 2026

Clara Brugada presentó su balance sobre el FIFA Fan Fest del Zócalo y las actividades en el espacio público tras el último partido de la Selección Mexicana.

Destacó que durante el partido entre México e Inglaterra, más de 1 millón 350 mil personas salieron a las calles de la Ciudad de México para disfrutar del encuentro en los diversos espacios públicos habilitados por el gobierno:

Zócalo y Centro Histórico: Se registraron 150,000 personas a lo largo del día, con flujos constantes de gente que entraba y salía para ver distintos partidos

Festivales en las alcaldías: Más de 500,000 personas acudieron a los 17 festivales futboleros organizados en las distintas demarcaciones territoriales, lo que permitió descentralizar la celebración

Monumento a la Revolución y Avenida Juárez: Congregaron a 55,000 asistentes.

Paseo de la Reforma: Aproximadamente 30,000 personas se reunieron a lo largo de esta avenida para seguir la transmisión en las pantallas instaladas

Estadio y zonas aledañas: Entre 85,000 y 100,000 personas se concentraron en el Estadio Ciudad de México y sus inmediaciones

Eventos locales: Otros 500,000 ciudadanos participaron en diversos eventos organizados por todas las alcaldías que se sumaron a la fiesta mundialista

Clara Brugada destacó que esta afluencia masiva fue el resultado de una estrategia de “democratización del mundial” que incluyó la instalación de pantallas en diversos puntos.

El objetivo fue crear un “mundial social” fuera de los estadios, permitiendo que millones de personas que no tenían boletos pudieran apropiarse del espacio público y disfrutar del evento de forma gratuita y segura.

Tras el último partido de México en el Mundial 2026, Clara Brugada afirmó que la CDMX se consolidó como la mejor sede

La jefa de gobierno de la CDMX resaltó que el balance fue sumamente positivo al concluir el último partido de la Selección Mexicana con saldo blanco y prácticamente sin incidentes de gravedad.

Para el FIFA Fan Fest específicamente, se desplegaron 3,300 policías que implementaron cinturones de seguridad y filtros de acceso para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos peligrosos.

Se instalaron puntos de hidratación, incluso para animales de compañía y células de búsqueda de personas extraviadas en el perímetro del Zócalo. Además, la Secretaría de Salud brindó 71 atenciones médicas en el Zócalo, con solo un traslado hospitalario.

Clara Brugada enfatizó que el balance de los operativos de seguridad, movilidad y salud fue positivo, logrando que la población se apropiara del espacio público en una “gran fiesta de alegría y celebración”.

Consideró que la Ciudad de México se consolidó como la mejor sede del Mundial 2026 gracias a esta capacidad de organización.

A pesar de que la participación de México en el Mundial 2026 terminó, la jefa de gobierno resaltó que el verdadero triunfo fue la fraternidad y la unidad nacional vivida en las calles, donde la alegría se compartió de manera colectiva.