Samuel García anuncia nuevas sedes para ver el México vs Inglaterra en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García informó que habrá nuevas sedes para ver el México vs Inglaterra el domingo 5 de julio, ya que esperan un lleno total.

“Fundidora el cupo ya es limitado, les pedimos que exploren otras sedes”. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Asimismo, Samuel García dio a conocer que todavía se está en negociaciones con Tigres, Rayados y Los Sultanes para habilitar sus estadios para ver el quinto partido.

Mediante un video compartido en todas sus redes sociales, Samuel García también dio a conocer los horarios del Fan Fest en Parque Fundidora, que cerrará a las 15:00 horas.

¿Dónde ver el México vs Inglaterra en Nuevo León? Samuel García anuncia nuevas sedes

Como parte del “Mundial más norteño” y el aumento de seguridad, por lo que Samuel García dio a conocer que habrá nuevas sedes para ver el México vs Inglaterra:

Museo de Historia

LAB Nuevo León y Plaza Gastronómica

Teatro de la Ciudad, en los alrededores

Añadió a su vez que la Macroplaza será habilitada para que pase de los 50 mil visitantes a los 100 mil, así como Parque del Agua, en Guadalupe, con foro y pantallas.

Por su parte, Samuel García advirtió que Parque Fundidora abrirá desde temprano, sin embargo, para las 15:00 horas estiman que ya estará lleno, por lo que ya no habrá acceso.

En consecuente, invita a la ciudadanía de Nuevo León que vaya a la Macroplaza o Parque del Agua, aunque también están en diálogo con las alcaldías para implementar una pantalla.

México vs Inglaterra: concierto de los Payasónicos en Parque Fundidora es pospuesto

Las nuevas sedes no son los únicos preparativos anunciados por Samuel García para el México vs Inglaterra en Nuevo León, ya que pospuso el concierto de los Payasónicos.

Acorde con lo explicado por el gobernador, se esperaba un domingo familiar para disfrutar los partidos, lo que incluía la presencia de niños, por lo que no serán expuestos.

En consecuente y para evitar los juegos del Mundial 2026, Los Payasónicos se presentarán en Parque Fundidora el próximo domingo 12 de julio.

Samuel García también advierte otros cambios de ser necesario para disfrutar de manera segura los partidos del Mundial 2026 y anticiparse a la Selección de México.