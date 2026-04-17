La Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Fiscalía General de la República realizaron el cateo de seis inmuebles vinculados con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Entre ellos se encuentra una casa propiedad de Ignacio Campos, exalcalde de la ciudad, a quien Manzo había acusado de amenazas.

La diligencia también se derivó de señalamientos de Grecia Quiroz, viuda del edil, contra varios políticos.

Campos denunció que el cateo fue irregular y exigió acceso a la carpeta de investigación del asesinato de Carlos Manzo.

Caso Carlos Manzo: catean inmuebles, uno de Nacho Campos

Hoy 17 de abril de 2026 se informó que la FGE de Michoacán y la FGR realizaron el cateo de seis inmuebles vinculados con el asesinato de Carlos Manzo.

Según lo reportado, uno de estos inmuebles corresponde a la casa que Nacho Campos tiene en la colonia México en Uruapan, debido a las acusaciones que el mismo Carlos Manzo había hecho sobre el político y maestro.

A ello se le suma que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, también brindó información a las autoridades para que se investigara la implicación de Nacho Campos en el asesinato.

El resto de los cinco inmuebles que fueron cateados por Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aunque son del caso, no se ha informado de quiénes son.

Sin embargo, se sabe que dentro de los políticos a los que Grecia Quiroz a acusado tras el asesinato de Carlos Manzo son:

Hace unas semanas, Grecia Quiroz había compartido que acudió con autoridades a pedir que se realizaran investigaciones sobre ellos, pues el mismo Manzo los acusó en vida.

Asimismo, recordó que había pruebas públicas de los hechos.

Nacho Campos acusa cateo ilegal en su casa en Uruapan por Carlos Manzo

Autoridades hicieron cateo en inmuebles de Uruapan por el asesinato de Carlos Manzo, siendo uno de ellos la casa de Ignacio Campos por lo que acusó las acciones de ilegales.

En una transmisión en vivo en Facebook, Nacho Campos aseguró que la “diligencia” fue irregular y que ni a su abogado le mostraron los documentos para poder hacerla.

“Hicieron una diligencia que no está bien realizada con los aspectos legales (...) abrieron mi casa, hicieron la diligencia, no le presentaron a mi abogado el documento”. Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan.

Por otra parte, explicó que desde hace varias semanas él no reside en Uruapan no por Carlos Manzo, sino por el hostigamiento y acoso que vivía por los señalamientos de haber asesinado al entonces alcalde.

Campos apuntó que acudió a la FGE de Michoacán la carpeta de investigación en su contra para poderse defender, pero solo le dieron vueltas.

Sin embargo, Campos asegura que ahora que catearon su domicilio sabe que sí lo están investigando y de nuevo pedirá la carpeta porque es un derecho que tiene como ciudadano.