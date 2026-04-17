La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó el 16 de abril del 2026, sobre una agresión directa contra un hombre de 52 años en la alcaldía Iztacalco, detallando que investigaban el hecho.

Sin embargo, horas después se supo que el hombre cuyo nombre es Daniel, era el chofer de la diseñadora Sarah Bustani, a quien esperaba en la colonia Granjas México cerca de su tienda de ropa.

Chofer de Sarah Bustani es baleado en CDMX; esperaba a la diseñadora en Iztacalco

La SSC CDMX informó que un hombre de 52 años de edad, que se encontraba a bordo de una camioneta gris en la alcaldía Iztacalco, vivió un ataque directo con arma de fuego.

Filtraciones aseguran que mientras el hombre cuyo nombre es Daniel estaba estacionado en la calle Goma en la colonia Granjas México, dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra él en diversas ocasiones.

Horas más tarde se supo que Daniel es chofer de la diseñadora Sarah Bustani y la esperaba cerca de su tienda en Iztacalco para recogerla.

Se sabe que de los múltiples disparos que el chofer de Sarah Bustani recibió, cinco lo impactaron en el tórax y mano, por lo que autoridades lo trasladaron inmediatamente a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que recibiera atención médica.

Hasta el momento se desconoce el estatus de salud del chofer de Sarah Bustani. Además de que la diseñadora no se ha pronunciado al respecto.

SSC informa sobre balacera contra un hombre en Iztacalco. (@SSC_CDMX)

Responsables de disparos contra chofer de Sarah Bustani no han sido detenidos

El chofer de Sarah Bustani vivió una agresión directa con arma de fuego mientras esperaba a la diseñadora en la alcaldía Iztacalco; los responsables no han sido detenidos todavía.

La SSC de la CDMX informó que con las cámaras de videovigilancia se trabaja para encontrar el paradero de los responsables, pero aún no han sido detenidos.

De lo que se sabe, estos escaparon tras el ataque en una motocicleta, misma que abandonaron calles después para presuntamente ingresar a la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro CDMX.

Asimismo, se cree que otro sujeto ingresó antes en la estación Puebla.

El seguimiento a los hechos, llevaron a un operativo en la Línea 9 del Metro CDMX con servicio interrumpido por varios minutos. Sin embargo, se descartó el ingreso de los responsables.

Asimismo, el mismo Metro CDMX informó desde redes sociales que no hubo “detonaciones” en las estaciones y que tras las revisiones, se restableció el servicio con normalidad.