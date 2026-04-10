En conferencia de prensa, Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General de Michoacán, confirmó la detención de Rafael “N”, alias “El Mike”.

El detenido sería un presunto integrante de la célula criminal de Uruapan que fue responsable del asesinato de Carlos Manzo en noviembre pasado.

Sin embargo, Torres Piña aclaró que “El Mike” no es a quien buscaban las autoridades en primer lugar, sino a otro integrante con el mismo alias.

A su vez, informó que la captura se realizó con éxito gracias al apoyo de Coordinación de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Capturan a “El Mike” por caso Carlos Manzo (Fiscalía General de Michoacán)

“El Mike” está vinculado al grupo criminal que asesinó a Carlos Manzo

En su informe, Torres Piña aclaró que Rafael “N” es miembro de la red criminal en Uruapan que orquestó la muerte del exalcalde.

Sin embargo, no se es el “Mike” que aparece en grupos de WhatsApp donde se planificó el homicidio del alcalde.

Rafael “N” llevaba a cabo funciones en la distribución de hidrocarburos y la venta de droga en la región, así como coordinador de operaciones con Jorge Armando “N”, alias “El Lic”.

Este último es uno de los principales líderes de la célula criminal.

“Se localizó a un Mike, Rafael N., no es el Mike del grupo de WhatsApp o del grupo donde se involucraron estos personajes, él resultó ser otro personaje, pero también con responsabilidades dentro de esta estructura criminal” Carlos Torres Piña en conferencia de prensa

Captura de “El Mike” se da en el cumpleaños de Carlos Manzo

Este 9 de abril, el exalcalde Carlos Manzo habría cumplido 41 años de edad, fecha que fue recordada por su esposa Grecia Quiroz.

Con un mensaje en redes sociales, la ahora alcaldesa de Uruapan celebró con tristeza, llevando un mariachi que cantó las mañanitas en el panteón donde fue enterrado su esposo.

Quiroz lamentó la ausencia de Carlos Manzo a nivel público y familiar, mencionando la falta que le hace a sus hijos y a la región.

Finalmente, reiteró su lucha en búsqueda de la justicia por la muerte de su esposo, prometiendo que los responsables pagarán por sus actos.