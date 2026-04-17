Grupo Xcaret anunció la suspensión de la edición 19 de la Travesía Sagrada Maya en 2026, una decisión que busca proteger la tradición ancestral y garantizar su continuidad futura.

La emblemática recreación de la travesía maya, que cada año une cultura, mar y turismo en la Riviera Maya, no se realizará este año.

Según el comunicado oficial de la empresa, la pausa responde a la “falta de claridad en las condiciones actuales para su realización”.

“Nuestro objetivo es proteger esta tradición y asegurar su continuidad. Confiamos pronto volver al mar” Grupo Xcaret

Travesía Sagrada Maya se encuentra en pausa temporal, según Grupo Xcaret

A través de un comunicado, Grupo Xcaret enfatizó que la suspensión temporal se trata de una medida responsable tomada con el objetivo de resguardar esta expresión cultural viva:

La Travesía Sagrada Maya es uno de los eventos culturales más importantes promovidos por Grupo Xcaret, pues miles de turistas y locales participan anualmente en esta actividad que revive las antiguas rutas marítimas de los mayas, combinando deporte, historia y preservación patrimonial.

“La Travesía Sagrada hará una pausa este año. Es una decisión tomada con responsabilidad, ante la falta de claridad en las condiciones actuales para su realización. ” Grupo Xcaret

La suspensión temporal ocurre en un contexto de revisiones legales y administrativas relacionadas con el patrimonio cultural en Quintana Roo.

Ante esto, Grupo Xcaret ha reiterado en comunicados previos su compromiso con el respeto al marco legal y al patrimonio de México, por lo que la empresa confía en resolver las condiciones necesarias para retomar el evento en ediciones futuras, manteniendo su liderazgo en turismo cultural sostenible en el Caribe mexicano.

Grupo Xcaret anuncia la suspensión temporal de la Travesía Sagrada Maya (Grupo Xcaret )