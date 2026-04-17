Catearon la casa de Ignacio Campos en Uruapan por investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y la Fiscalía General de la República en el caso Manzo, pero él acusa que fue un acto ilegal.

Ignacio Campos, quien fue alcalde de Uruapan antes que Carlos Manzo, acusó que aunque pidió a la FGE la carpeta de investigación en su contra, le dieron largas y no se la dieron.

Ignacio Campos acusa cateo ilegal en su casa por el asesinato de Carlos Manzo

La madrugada y mañana del 17 de abril de 2026, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catearon seis inmuebles por el caso Carlos Manzo, siendo uno de la propiedad de Ignacio Campos, quien se denomina como ‘Nacho’ Campos.

Sin embargo, el exalcalde de Uruapan señaló que el cateo en su domicilio en la colonia México, fue irregular, pues no presentó orden ni a su abogado que estuvo presente y la solicitó.

“Hicieron una diligencia que no está bien realizada con los aspectos legales, pero parece ser que hubo varias situaciones que no se tomaron en cuenta. Abrieron la casa, entraron, hicieron la diligencia, no le permitieron a mi abogado, no le enseñaron el documento donde había esa orden para realizar la diligencia”. Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan.

Ignacio Campos también recordó que desde hace algunas semanas dejó de vivir en Uruapan por el hostigamiento que estaba viviendo por acusaciones sobre el asesinato de Carlos Manzo.

El excalde acusó que han sido señalamientos de Grecia Quiroz, viuda de Manzo, y su hermano Juan Manzo, los que han propiciado el acoso.

“No estoy en Uruapan (...) por ese ambiente de hostigamiento, por ese discurso que continúa de odio y con los señalamientos que han hecho públicos la actual presidenta municipal [Grecia Quiroz] y el sub secretario de gobernación Juan Manzo”. Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan.

Ignacio Campos acusa que la FGE no le brindó la carpeta de investigación sobre Carlos Manzo

Ignacio Campos apuntó que la diligencia que hicieron en su casa en Uruapan fue ilegal, y también acusó que la FGE de Michoacán ha ignorado su petición sobre la carpeta de investigación de Carlos Manzo.

El exalcalde y maestro, explicó que luego de que Quiroz y Juan Manzo dijeron haber acudido a la FGE a denunciarlo, él pidió la carpeta de investigación en su contra.

Sin embargo, ahora que hicieron el cateo en su casa, confirma que sí está siendo investigado por lo que pedirá la carpeta de investigación para poder defenderse como un derecho ciudadano.

“Solicité la carpeta de investigación para poder tener los elementos y saber sobre qué y poderme defender (...) recibí la contestación de la Fiscalía en un tanto sí y no, pero ya con esta acción [cateo] evidentemente queda claro que sí estoy en un proceso de investigación (...) estaré redactando otro oficio a la Fiscalía para que me haga llegar la carpeta”. Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan.

Ignacio Campos aseguró que no se opone a la investigación que la FGE hace sobre el asesinato de Carlos Manzo, acusando que el señalamiento “falso” en su contra “lastima más”.