Real Madrid vs Alavés juegan el martes 21 de abril en la Jornada 33 de LaLiga. Pronóstico 4-0 a favor de los Merengues en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Real Madrid vs Alavés: Pronóstico del partido de LaLiga
El pronóstico del partido Real Madrid vs Alavés es victoria para los merengues por marcador 4-0 en la Jornada 33 de la LaLiga.
- Pronóstico: Real Madrid 4-0 Alavés
Real Madrid vs Alavés: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Alavés, que se jugará en la Jornada 33 de LaLiga.
Real Madrid
- Portero: Andriy Lunin
- Defensas: Alexander-Arnlod, Rüdiger, Militao, Mendy
- Mediocampistas: Valverde, Bellingham, Güler
- Delantero: Díaz, Mbappé, Vinícius Jr.
Alavés
- Portero: Antonio Silvera
- Defensas: Hidalgo, Castro, Tenaglia, Parada
- Mediocampistas: Guridi, Blanco, Ibáñez, Rebbach
- Delantero: Diabate, Martínez
Real Madrid vs Alavés: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga
La Jornada 33 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Alavés este martes 21 de abril a partir de las 13:30 horas. Transmite SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Alavés
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Fase: Jornada 33
- Torneo: LaLiga
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 33 de LaLiga?
Real Madrid llega al partido de la Jornada 33 de LaLiga ante Alavés obligado a ganar para mantenerse en la pelea por el título.
Actualmente, Real Madrid ya quedó eliminado de Champions League y tampoco pudo llegar a la final de la Copa del Rey, por lo que LaLiga es lo único que le queda, aunque luce complicada por la distancia que tienen con Barcelona.
Real Madrid llegará a este partido como segundo lugar de LaLiga con 70 puntos, nueve abajo del líder Barcelona.
Por su parte, Alavés, rival de Real Madrid, está en el lugar 17 y busca con urgencia puntos para no meterse en la zona de descenso.