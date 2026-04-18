Petróleos Mexicanos (Pemex), emitió un comunicado para informar que ya realiza las acciones conducentes para controlar la fuga en un pozo que se ubica en el municipio de Minatitlán, Veracruz.

“Pemex informa que atiende una pérdida de contención en conexiones superficiales de control del pozo Concepción-134, ubicado en el municipio de Minatitlán, Veracruz” Pemex

En su informe, Pemex detalló que el incidente ocurre en el pozo Concepción-134, que se encuentra fuera de operaciones desde 2003; afirmó que no hay riesgo para la población.

En medio de los trabajos que se realizan para atender la emergencia, habitantes de la zona denunciaron que el incidente no es aislado, por lo que exigen revisar a detalle otras instalaciones.

Pemex controla fuga en pozo de Minatitlán, Veracruz (Especial)

Pemex trabaja en fuga en pozo de Minatitlán, Veracruz

Habitantes de la comunidad de La Concepción, en el municipio de Minatitlán, Veracruz, pidieron el apoyo de las autoridades luego de que detectaron una fuga en un pozo de petróleo.

Al respecto, los vecinos acusaron que el derrame en el pozo ha generado afectaciones al medio ambiente y pone en riesgo la actividad pesquera, por lo que Pemex ya atiende los hechos.

En el comunicado, Pemex confirmó que el pozo de Minatitlán, Veracruz se encuentran fuera de operaciones desde el mes de abril de 2003 debido a un “abatimiento de presión”.

Sobre los detalles de los hechos, indicó que fue desde el 8 de marzo de 2026 que se iniciaron las respectivas inspecciones, así como diversas reparaciones con la finalidad de contener la fuga:

Instalación de grampas con empaques de neopreno

Monitoreo de atmósferas explosivas

Verificación de hermeticidad

Tras aseverar que ese día no hubo emanaciones, reconoció nuevos derrames los días 11 de marzo y 1 de abril, mismos que se atendieron al reforzar dispositivos de control en el cabezal de producción.

En seguimiento a los trabajos, garantizó que mantiene un monitoreo permanentemente, así como las acciones para asegurar definitivamente el pozo y concluir con la restauración de las áreas.

Vecinos advierten que fuga en pozo de Minatitlán, Veracruz no es un hecho aislado

A pesar de que Pemex aseguró que la fuga en el pozo de Minatitlán, Veracruz no representa ningún riesgo a la población, vecinos de la zona exigieron acciones mayores en las instalaciones.

Acusaron que el incidente no es aislado, sino el resultado de años de abandono por parte de Pemex y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA).

En específico, pidieron que se sellen los pozos de manera definitiva y se limpie el terreno antes de que el daño sea irreversible para temas com el ganado, la pesca y el agua de consumo.