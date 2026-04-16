La Posesión de la Momia ya está en cines de México, siendo la nueva opción de terror corporal en cartelera; así que te diremos si tiene escenas postcréditos.

Pues algunos fans del terror creen que La Posesión de la Momia podría tener escenas extras, siendo una nueva adaptación de un monstruo clásico.

La Posesión de la Momia (Warner Bros.)

¿La Posesión de la Momia tiene escenas postcréditos?

La Posesión de la Momia no tiene escenas postcréditos, por lo que te puedes ir una vez termine la historia principal y comiencen a aparecer los nombres de los realizadores.

Hay que señalar que es un poco extraño que La Posesión de la Momia no tenga escenas extras, pues el final queda bastante abierto a la interpretación, así que se podría sumar una secuencia de manera natural.

Sin embargo, la producción decidió no incluir nada tras el desenlace de la obra, dejando todo a la interpretación de los espectadores.

La Posesión de la Momia (Warner Bros)

¿Por qué La Posesión de la Momia no tiene escenas postcréditos?

Si bien no hay una razón como tal del por qué La Posesión de la Momia no tiene escenas postcréditos, es posible que se deba a que no es parte de una franquicia como tal.

Aunque la película de Warner Bros. tiene el nombre de uno de los personajes clásicos del cine de monstruos, en realidad no tiene nada que ver con las otras películas de esta misma criatura.

Así, al no estar pensada para tener varias entregas, el presentar una escena postcréditos sería innecesario; esto a pesar del final abierto con el que termina la obra.

Además, el director Lee Cronin no es conocido por usar el recurso de las secuencias extras para cerrar sus tramas; mientras que el productor, James Wan, solo las ha usado en sus obras de DC.