Ernesto Núñez Aguilar es un político mexicano con una trayectoria de casi tres décadas, actualmente vinculado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Su nombre se viralizó en las redes al ser el primer político no morenista en levantar la mano para contender por la gubernatura de Michoacán rumbo a las elecciones 2027.

¿Quién es Ernesto Núñez Aguilar, militante del PVEM en Michoacán?

Ernesto Núñez Aguilar es un político mexicano que nació el 28 de febrero de 1979 en Morelia, Michoacán.

Ernesto Núñez Aguilar, militante del PVEM en Michoacán (@ernesto_nu / Instagram )

Actualmente se desempeña como diputado federal por el Distrito 8 de Michoacán en la LXVI Legislatura (2024-2027) y es el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en su entidad.

En junio de 2026, anunció que solicitaría una licencia indefinida a su cargo de diputado federal para contender por la coordinación estatal de la Cuarta Transformación (4T) en Michoacán.

Con este movimiento, busca posicionarse para la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027, siendo el primer perfil no perteneciente a Morena en levantar la mano para dicha encomienda dentro de la coalición oficialista.

¿Cuántos años tiene Ernesto Núñez Aguilar, militante del PVEM en Michoacán?

Ernesto Núñez Aguilar tiene 47 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ernesto Núñez Aguilar, militante del PVEM en Michoacán?

Ernesto Núñez Aguilar se encuentra casado con Isania Lisbeth Solórzano Súarez.

Ernesto Núñez Aguilar, militante del PVEM en Michoacán (@ernesto_nu / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Ernesto Núñez Aguilar, militante del PVEM en Michoacán?

Ernesto Núñez Aguilar es del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Ernesto Núñez Aguilar, militante del PVEM en Michoacán?

Ernesto Núñez Aguilar tiene dos hijas: Victoria y Vale.

¿Qué estudió Ernesto Núñez Aguilar, militante del PVEM en Michoacán?

Ernesto Núñez Aguilar es licenciado en Derecho por la Universidad Latina de América (UNLA).

Posee una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM).

Además, tiene estudios de diplomado en Derecho Parlamentario, Derecho Corporativo Internacional y Derecho Mercantil.

¿En qué ha trabajado Ernesto Núñez Aguilar, militante del PVEM en Michoacán?

Ernesto Núñez Aguilar tiene una carrera política que abarca más de 29 años de actividad dentro del servicio público.

Fue miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1994 hasta 2015, año en que se integró al PVEM.

Se desempeñó como secretario de Administración del Ayuntamiento de Morelia (2008-2011) bajo la gestión de Fausto Vallejo Figueroa, de quien también fue secretario particular.

Previamente ocupó diversos cargos en el gobierno estatal, incluyendo la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Gobernación de Michoacán.

Ernesto Núñez Aguilar ha sido socio de un despacho jurídico y de un restaurante, además de desempeñarse como articulista y analista en medios de comunicación.

Ha tenido una presencia constante en los congresos tanto local como federal:

Diputado Federal: Ejerció este cargo por primera vez en la LXII Legislatura (2012-2015), donde presidió la comisión de Desarrollo Municipal. En su actual periodo (LXVI Legislatura), funge como secretario de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Infraestructura.

Diputado Local: Fue electo tres veces consecutivas para el Congreso de Michoacán en las legislaturas LXXIII, LXXIV y LXXV, cubriendo el periodo de 2015 a 2024.